川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安

（中央社記者郭芳君蘇黎世20日專電）世界經濟論壇（WEF）年會19日於瑞士達沃斯開幕，美、加、法、德多國領袖與會，美國總統川普預定21日抵達並發表演說，瑞士政府以最高規格投入維安工作。

今年WEF論壇主題為「對話的精神」（A Spirit of Dialogue），包括川普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等共有64位國家元首與政府領導人參與，使論壇成為近年最受矚目的國際政治與經濟盛會之一。

根據瑞士廣播電視台（SRF）報導，主辦地區格勞賓登州警政總指揮官史勒戈（Walter Schlegel）表示，今年的維安挑戰比以往更大。由於代表團規模增加，交通動線與安全概念必須全面調整，並需增派隨行護衛與部署反制無人機設備。

他指出，無人機技術快速發展，已成為歐洲各國軍警的共同難題，論壇期間存在無人機干擾或威脅的風險，因此必須投入更多資源因應。

目前論壇維安經費已達600萬瑞士法郎（約新台幣2.37億元），上限為900萬瑞士法郎。史勒戈強調，更多國家代表抵達意味著更多協調需求，安全措施必須同步提升。

依照論壇安排，川普專機將於週三降落蘇黎世機場，隨後轉搭直升機前往達沃斯（Davos），並於當天下午發表演說。瑞士警方將與美方密切合作，確保川普行程安全。

瑞士展望報（Blick）報導，蘇黎世機場上週六已湧入大量飛機迷，美國空軍C-17運輸機與C-130J-30運輸機陸續抵達，運送車輛與代表團人員。達沃斯論壇期間，美軍機隊的進出成為航空迷的年度盛事。

此外，為避免川普行蹤遭掌握，一支從德國拉姆施坦美軍基地（Ramstein）起飛的直升機編隊已提前抵達瑞士。川普抵達當天，多架直升機將同時升空前往達沃斯，以混淆視線，增加安全性。

瑞士民眾對美國總統與會的觀感兩極，上週起各地已有不同大小的抗議行動。瑞士央行旁廣場19日聚集數千民眾，現場也有美國民眾參加遊行，表達反川普與反經濟論壇立場。（編輯：陳慧萍）1150120