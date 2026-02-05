川普將「正式承認外星人」？爆已備妥「歷史性講稿」

國際中心／李筱舲報導



外星生命是否存在即將揭曉？英國紀錄片導演馬克·克里斯多福·李（Mark Christopher Lee）近日拋出震撼彈，宣稱美國總統川普已備妥一份歷史性講稿，準備正式承認「人類在宇宙中並不孤單」，證實外星人存在。據傳，這場演說預計於2026年7月8日聯合國大會上發表，日期還刻意選在「羅斯威爾UFO事件」79週年。儘管白宮與聯合國目前均未證實此行程，但消息已在全球引發熱議。









川普政府內部人士爆料：川普演講稿已定稿

據外媒《IBTimes》報導，導演馬克表示這項資訊來自川普政府內部的知情人士，該爆料者透露，這份「揭露演說（Disclosure Speech）」內容極具爆炸性，據稱，川普將證實美國政府確實曾回收非人類起源的飛行器及乘員遺骸，並承認過去數十年間關於外星人秘密計畫的真實存在。馬克強調，川普希望將這場聲明與1947年羅斯威爾事件掛鉤，藉此象徵性地結束長達半世紀的資訊封鎖，回歸當年軍方最初發布「發現飛行圓盤」的真實立場。

為何選7月8日？與羅斯威爾UFO事件深刻連結

回朔過去UFO的歷史事件，在1947年7月8日，美國軍方發布了震驚世人的新聞稿，聲稱在羅斯威爾附近發現了一個「飛行圓盤」。雖然該聲明隨即被撤回，改稱為氣象氣球，但那一刻已成為現代UFO神話的基石。據傳川普將在演說中正名，當時「最初的聲明才是事實」。許多支持者認為，由大國領導人結合歷史象徵進行揭露，能產生最強大的全球衝擊力；然而，懷疑論者則質疑如此高等級的國家機密為何會洩漏給英國導演？且此類「即將揭露」的預言在過去數十年中屢見不鮮，最後往往不了了之。

川普與白宮目前保持沉默 全球期盼真相大白

目前川普與白宮對此保持沉默，政治分析家也指出，川普當前的重心仍在地緣政治與國內選舉。部分觀察家認為，這反映了大眾在經歷國會聽證會與五角大廈影片流出後，對外星人真相的極度渴求。2026年7月8日已成為全球關注的關鍵焦點，這場演說究竟會成為人類文明的轉折點，或只是又一則未落實的都市傳說，全球都在期盼著真相大白的那一天。





