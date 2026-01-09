川普專訪談全球軍事權力 強調道德觀為唯一約束

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普在今天刊出的「紐約時報」（The New York Times）專訪中表示，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一的約束來自他「自己的道德觀」。

法新社報導，數天前，他才發動閃電行動推翻委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），同時也對多個國家以及自治領土格陵蘭發出威脅。

當被問及行使全球權力是否有任何限制時，川普告訴紐約時報：「是的，確實有一件事，那就是我自己的道德觀、我的想法。這是唯一能阻止我的東西。我不需要國際法。我並不想傷害任何人。」

川普接著又說，他「確實」需要遵守國際法，但也表示，「這要看你如何定義國際法」。

美國並非專門審判戰爭犯的國際刑事法院（ICC）成員，且多次拒絕接受聯合國最高法院國際法院（ICJ）的裁決。

川普本人在國內也官司纏身。他曾兩度遭彈劾，並面臨多項聯邦指控，包括密謀推翻2020年大選結果，但這些指控在他連任後最終遭到撤銷。此外，他還因向成人片女星支付封口費並加以掩蓋，而被判有罪。

雖然川普自詡為「和平總統」，並尋求角逐諾貝爾和平獎，但他卻在第2個總統任期內發動一連串軍事行動。

川普於6月下令攻擊伊朗的核計畫，過去一年來也主導對伊拉克、奈及利亞、索馬利亞、敘利亞與葉門發動空襲，最近一次則是針對委內瑞拉。（編譯：陳昱婷）1150109