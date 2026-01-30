川普對下重手：取消「加拿大製」飛機認證 課徵50%關稅

美國總統川普揚言，取消「加拿大製」飛機認證。（圖／美聯社）





美國總統川普（Donald Trump）當地時間29日表示，他將取消所有加拿大製飛機的認證，並威脅對這些飛機課徵50%關稅，直到美國製造的灣流（Gulfstream）商務噴射機在加拿大獲得認證為止。

川普挺美國「灣流」對加拿大「龐巴迪」課關稅

川普特別指出，他將取消位於加拿大魁北克的龐巴迪（Bombardier）生產的全球快運（Global Express）商務機認證。

川普在社群平台Truth Social上指出，「加拿大實際上透過這個認證程序，禁灣流的產品在加拿大銷售。如果這種情況沒有立即改正，我將對進口美國的所有飛機向加拿大課徵50%關稅。」

廣告 廣告

不過，目前尚不清楚川普是否具有法律權限取消飛機認證；白宮也尚未公布任何針對加拿大飛機的行政命令。川普在貼文中，也未說明取消認證的具體操作方式。

CNN已聯繫美國聯邦航空總署（FAA）尋求評論，尚未取得回應。

川普與加拿大愛恨情仇

川普：加拿大應該成為美國51州

川普在2025年2月就語出驚人表示，要併吞加拿大成為第51州，美國每年損失2000億美元給加拿大，「我們為什麼每年要付2000億美元給加拿大？這根本是補貼。」

川普：加拿大敢與中國簽自貿協議就課關稅100%

川普在今年1月25日表示，如果加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品將立即面臨100%關稅。

加拿大總理嗆：中型國家應聯手抗美霸權

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，基於規則運轉的全球秩序已然破裂，「中型強國」應聯手合作，避免成為美國霸權下的受害者。

澳洲總理艾班尼斯也公開表態，認同加拿大總理的說法。

更多東森新聞報導

女網紅不倫CEO！辦公室不雅片瘋傳 公司火速切割

新／日本岩手縣5.1地震！震源深度20km無海嘯

新／日本千葉連4震！最大震度4 無海嘯疑慮

