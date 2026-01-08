川普對中關稅壁壘猶如經濟大戰 她問：為什麼國民黨要挑釁美國？

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，被質疑為推動「一國兩制」試驗區鋪路，為中國開後門，法案最快在本週強行闖關。政治評論員吳靜怡說，陳玉珍要以《離島條例》點火台灣關稅談判、挑戰川普反洗產地的紅線，你藍白能承擔得起嗎？

吳靜怡說，陳玉珍要以《離島條例》點火台灣關稅談判、挑戰川普反洗產地的紅線，你藍白能承擔得起嗎？（圖／翻攝畫面）

吳靜怡表示，為了一個陳玉珍，就要把全台灣產業都押上關稅與國際談判的賭桌嗎？為了降低關稅，全世界都知道川普反洗產地，偏偏陳玉珍卻在此刻力推《離島建設條例》企圖在金門、馬祖設置「離島自由貿易示範區」，而且關鍵制度設計是排除中央實質審查、全面授權地方自治條例，這不是單純的地方發展方案，踩到紅線的不是經濟創新，而是「反洗產地」！

川普對中關稅壁壘猶如經濟大戰，為什麼國民黨要挑釁美國？吳靜怡指出，中國貨品透過包裝、貼標與簡易加工後再出口，這勢必被國際視為典型的洗產地路徑，在美國重新強化對中關稅壁壘、嚴防第三地轉運之際，任何被認定為「協助規避」的制度，都將直接衝擊台美關係的信任基礎，一旦被國際點名，承擔後果的不是金門、馬祖，而是整個台灣的出口產業。

更值得警惕的是，北京方面已由國務院台灣事務辦公室公開表態「樂觀其成」，當對岸對某項台灣立法表現出高度政治善意，台灣社會理應反問：這份「善意」的代價，會不會正是我們在國際體系中的信用？

吳靜怡直言，離島需要發展，但不能以犧牲國安、關稅信譽與國際信任為代價，當反洗產地已成全球共識，任何試圖鑽漏洞的立法，都是在把台灣推向不必要的對抗前線。陳玉珍要點火，藍白真的準備好承擔後果了嗎？柯文哲和陳玉珍搞密會，民眾黨的國會八席，真的敢挺下去嗎？

柯文哲拜會陳玉珍，兩人談完後笑呵呵（圖／翻攝畫面）

