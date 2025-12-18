川普對付委內瑞拉會危及台灣？合法性疑慮曝

▲美國近期以打擊毒品販運為由，在委內瑞拉周邊地區加大軍事行動。圖為「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與委內瑞拉的對抗持續升溫，川普（Donald Trump）政府更下令「完全封鎖」遭到制裁的油輪進出委內瑞拉，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）面臨被逼下台的壓力。不過有外媒提醒，川普這一連串的操作，在國際法上恐存在合法性疑慮，弄不好會削弱批評中國的力道，反而可能對台灣不利。

根據《路透社》報導，川普總統下令「完全封鎖」遭到制裁的油輪進出委內瑞拉，此舉意在切斷馬杜洛政府的主要收入來源，但這項行動立即引發了國際法上的質疑，即是否構成戰爭行為。1位白宮官員透露，川普準備動用一切力量，阻止毒品湧入美國，並將始作俑者繩之以法。

廣告 廣告

報導提到，中國是委內瑞拉石油最大的買家之一，也聲援馬杜洛政府，強調「反對一切單邊主義和欺凌行為，支持各國捍衛其主權和民族尊嚴」。華府智庫「保衛民主基金會」（the Foundation for Defense of Democracies）的中國問題專家辛格爾頓（Craig Singleton）認為，雖然中國本來就視台灣為其領土的一部分，不太會援引國際法來證明對台灣採取軍事行動的合理性，但仍可能利用川普對委內瑞拉的封鎖，來削弱美國在台灣海峽煽動國際外交反對的任何努力。

辛格爾頓直言，國際關係中的先例不僅由法律決定，也由敘事決定，當華府讓相關定義模糊時，它亦削弱了自己在其他地方譴責脅迫行為的能力。

克利夫蘭州立大學（Cleveland State University）法學院的海事法專家斯特里奧（Milena Sterio）也認同，國際法允許戰時封鎖，但先決條件相當嚴格，除非有明確證據表明，美國與委內瑞拉存在武裝衝突，否則美國的全面封鎖很可能是非法的，並會削弱自身批評中國封鎖台灣的能力：「國際法規適用所有國家，美國批評其他國家做『我們正在做的事情』，這本身就是矛盾的。」

卡內基國際和平研究院（the Carnegie Endowment for International Peace）的高級研究員卡頓（Isaac Kardon）則提醒，北京一直希望阻止美國，建立全球聯盟來反對中國對台行動，而國際社會對美國封鎖委內瑞拉的擔憂，或將有利於中國，為中國採取類似行動打開大門，例如攔截天然氣供應船隻駛往台灣：「歸根結底，美國正在嚴重損害規範性，這對國際法約束其他行為體的可信度是重大打擊。」此外，美國海軍長期部署在加勒比海，也可能削弱美國的軍事戰備能力、應對台灣海峽危機的能力。

當然，也有專家持不同看法，如喬治梅森大學（George Mason University）的台灣軍事威懾專家亨澤克（Michael Hunzeker）就駁斥道，他不認為川普的行動將損害美國盟友反對中國封鎖台灣的力道，甚至質疑在這種背景下，將委內瑞拉與台灣議題相提並論，是否只是為了在政治上保持中立而做的修辭辯護。

原文連結：How Trump's Venezuela embargo could put Taiwan at risk

更多 NOWnews 今日新聞 報導

當手遊打？美國又炸東太平洋運毒船 川普命委內瑞拉吐回石油資產

川普強勢封鎖委內瑞拉！外媒：恐重演小布希伊拉克戰爭

油輪遭扣押！委內瑞拉硬起來 官員輪流痛罵美國：海盜、公海罪犯