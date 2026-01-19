川普對付歐洲8國！專家曝「台灣有望超英國」：成全球談判最亮麗經濟體

財經中心／黃韻璇報導

美國總統川普為了拿下格陵蘭，日前宣布自2月起對8個歐洲國家加徵10%關稅，並威脅若不妥協，6月將調升至25%。對比台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。財經專家游庭皓就表示，「台灣有可能超越英國，成全球關稅談判最亮麗的經濟體」。

川普對於拿下格陵蘭的決心幾乎已定，近日更出招宣布對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等八個國家加徵10%關稅，就是要逼迫丹麥政府同意將格陵蘭島出售給美國，且若在6月前未達成「收購」，關稅將上看25%。

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

對比台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。財經專家游庭皓就在粉專「游庭皓的財經皓角」中表示，隨著美歐關稅戰再起，台灣有可能超越英國，成為全球關稅談判最亮麗的經濟體。

游庭皓指出，2月1日起，川普將針對相關歐洲國家商品，加徵10%關稅，讓英國稅率從原本最低的10%，上升至20%。與此同時，台日韓關稅雖齊平，但日韓尚未爭取到半導體232條款最惠國待遇，美歐關稅戰打得越兇，台灣產品將更有競爭力。

