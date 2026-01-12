川普對伊朗下通牒金價飆 銀樓大戶出手價訂至少4800美元

美國總統川普近期對伊朗政權下通牒，要求停止對平民動武，否則將予以打擊。國際黃金價格今天(12日)飆上每盎司4,600美元的歷史天價，國內銀樓黃金牌價也首度攻上每錢新台幣18,000元大關，來到18,200元新天價。銀樓業者表示，不少去年初購入黃金的大戶仍惜售，將出手價訂4,800美元之上，每錢上看新台幣19,000元。

國內唯一販售實體黃金的公股銀台灣銀行，根據其研究報告指出，世界黃金協會(WGC)最新統計，全球央行在2025年第4季持續增持黃金，11月淨購買量達45公噸，延續10月的強勁動能，第3季至第4季合計購金220公噸，較第2季增長28%，顯示即使金價高漲，各國央行仍策略性增持黃金。

更進一步來看，購買黃金的國家中，波蘭去年11月新增12公噸，累計持有543公噸，中國央行連續13個月增加官方儲備，11月再增加1公噸，總量超過2300公噸，約佔總儲備7%，但世界黃金協會也預估，中國央行實際持有量可能遠高於公開數據。世界黃金協會認為，去美元化與多元化需求持續推動全球央行購買黃金，短期內不會改變。

在美國總統川普捉拿委內瑞拉總統夫婦後，國際金價立即從盤整轉為走升，這幾天又有伊朗議題，地緣政治緊張局勢升溫，國際黃金現貨價格再創新高，一度衝破4600美元，來到4601美元。星展銀行資深經濟學家馬鐵英指出，2026年全球經濟風險，來自於地緣政治的衝突升級，畢竟美國今年有期中選舉，川普一定會在一些主要的國家，採取較為強硬的姿態，也因此，避險性資產不只是黃金，甚至是在軍工和國防題材的股票，也都會成為追捧標的。馬鐵英說：『(原音)從金融市場投資的角度來看，可能今年就是會更加做一些資產佈局的多元化，比如說會更多考慮一些避險型資產，類似於黃金和貴金屬，與此同時可能也會有更多投資人可能會去考慮一些軍工題材或者是國防題材的一些股票或是其他的金融資產。』

國際金價創新高，國內銀樓黃金牌價也首度攻上每錢新台幣18,000元大關，來到18,200元新天價。台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，去年初有不少大戶在國際金價2800美元入手，目前都還是惜售，將出手價訂4,800美元之上，每錢上看至少新台幣19,000元。(編輯：許嘉芫)