川普對伊朗加徵25%關稅「立即生效」 中國關稅將逾70%

美國總統川普再度公開聲援伊朗抗議民眾，並宣稱「援助正在路上」，同時宣布對所有與伊朗做生意的國家商品加徵25%關稅「立即生效」此舉引發國際關注，中國外交部迅速回應，強調關稅戰沒有贏家，將堅決維護自身權益。分析指出川普的關稅措施對中國及其他主要貿易夥伴是否執行仍存不確定性，亦可能對原定美中貿易協議與川普未來訪中計畫造成影響。

美國總統川普今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們持續抗爭，並在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出「援助正在路上」。川普並未說明援助的具體內容，表示在「無謂殺戮」停止前，已取消與伊朗官員的任何會面，並和伊朗示威民眾直言「記住殺人犯與施暴者的名字，他們將付出沉重的代價」。川普同時宣布將對所有與伊朗有貿易往來的國家商品課徵25%關稅，「今天剛生效」。

受到最大影響的國家包括中國、印度、阿拉伯聯合大公國及土耳其等都是伊朗主要貿易夥伴。中國外交部發言人毛寧表示，中方立場明確關稅戰沒有贏家，中國將堅定維護自身正當合法權益。川普貼文內並未提及關稅措施的落實方式，包括是否在現有對等關稅基礎上加徵25%，以及哪些國家將被列為具體目標。

若對中國加徵額外關稅，將使中國對美商品的關稅超過70%。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，川普沒有膽量對中國加徵額外25%的關稅，如果他這樣做，中國將會進行報復，而川普也會受到教訓，就像當年的孟晚舟案一樣。

經濟學人智庫（EIU）駐北京分析師徐天辰也表示，川普過去曾宣布針對「非法」俄羅斯石油加徵關稅但執行零散，因此此次對伊朗貿易加徵關稅能否真正落實仍有疑問。根據外媒報導表示，川普此舉可能為他原定4月訪問中國增添不確定性，也可能影響美中貿易協議談判進度。





