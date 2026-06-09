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美國國會近期針對伊朗衝突展現強硬態度，眾議院於6月4日通過《戰爭權力決議案》，試圖限制總統川普繼續對伊朗採取軍事行動。儘管共和黨佔多數，仍有部分議員倒戈與民主黨聯手，反映出國會對這場長達三個月衝突的深切憂慮。

自今年2月底美國對伊朗發動軍事行動以來，由共和黨主導的國會首度表態支持限制總統權力的決議案。眾議院於6月4日通過了《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution），參議院也已推進類似提案。值得注意的是，部分共和黨議員選擇與民主黨站在同一陣線，顯示黨內對這場已持續百日的衝突產生分歧。

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這項法源依據是1973年因應越戰而通過的《戰爭權力法》（War Powers Act），規定總統在發動敵對行動後48小時內必須通知國會，且未經國會授權的行動不得超過60天。儘管川普宣稱已透過停火「終止」敵對行動，但由於美軍仍持續封鎖伊朗港口，法律專家認為川普的辯解恐難通過司法審查。

雖然決議案在參議院仍面臨重重關卡，且即便通過也可能遭到川普行使否決權（Veto），但支持者認為，這向白宮發出了強烈訊號，強調憲法規定唯有國會擁有宣戰權。根據路透社（Reuters）最新民調，僅有36%的美國民眾支持對伊朗動武，這場不受歡迎的戰爭極可能影響11月的國會大選結果。

原文出處：川普對伊朗動武受阻？美眾院通過戰爭權力決議案，朝野罕見聯手收回兵權

本文由AI協作，經編輯審核後發布