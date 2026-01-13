川普對伊朗祭關稅 中美休兵生波

伊朗自去年12月底爆發示威活動後，美國總統川普多次發出警告，如果伊朗當局對抗議者動用武力，美方將會介入。然而自今年1月8日起，伊朗開始進行大規模武力鎮壓後，美國並未立即展開行動，直到12日，川普宣布任何與伊朗有貿易往來的國家均將面臨25％關稅，且「立即生效」後，讓情勢馬上升高，並波及更多的國家。

由於中國是伊朗石油的最大買家，川普此舉可能會擾亂美中之間為期1年的貿易停火協議。北京隨後稱將採取「一切必要措施」維護自身利益，並反對「任何非法單邊制裁和長臂管轄」。

美軍雖已對伊朗做了攻擊部署，但如何才算「師出有名」顯然遭遇困難。

如果美國此次出兵是為解救伊朗人民，那為何2021年2月目睹緬甸軍事政變，再度軟禁翁山蘇姬卻置之不理？

就近年美國歷次對伊朗或中東地區軍事行動而論，莫不符合「師出必有名」，並以維護國際或本身利益為優先考量。例如去年6月22日美國空軍成功摧毀伊朗境內多處核武設施，其正當性乃基於去年7月14日，包括俄羅斯、中國、德國與伊朗簽署的《聯合全面行動計畫》，旨在限縮伊朗發展核武。雖然美國於2018年退出該計畫，然而限制伊朗發展核武仍具國際正當性。

12日川普宣布對與伊朗有貿易往來的國家加收25％的關稅，但尚未言及詳情。此舉是否有效則頗多疑慮，因為美國總統是否有權以行政命令加徵國際貿易關稅目前已成為司法辯論議題。另在實際成效方面，美國國庫固然因此有相當收入，但也無法阻止印度在被增加50％關稅的情況下，仍公然向俄羅斯購買石油，間接支持俄國入侵烏克蘭。

伊朗大部分石油銷往中國，其他主要貿易夥伴還包括土耳其、伊拉克、阿拉伯聯合大公國和印度。川普的新關稅一般認為中國、印度將首當其衝。若以伊朗有約90％的原油出口中國而論，此舉不但是斷了伊朗經濟的生命線，也衝擊到中國。雖在美國制裁下，中國官方自2022年6月以來未正式公布進口伊朗原油的金額，但從多方數據看來，中國仍每日進口超過100萬桶，雙邊經貿關係穩定。

川普此舉也可能會打亂去年10月釜山「川習會」，美中在關稅牌、稀土牌的相互制衡下各有所讓步的新局，以及影響川普計畫4月進行的北京行。敏感的美中伊三角關係會因川普課徵新關稅而有什麼影響值得觀察。

川普既一時難覓介入伊朗動亂的正當性，乃暫以尚有爭議的加稅一招因應，但是效果遲緩難料。看來為求積極有效只有打「代理戰爭」牌，請對「師出有名」無所負擔的「小弟」以色列出面了。（作者為退休大使）