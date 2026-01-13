川普對伊朗貿易國祭25%關稅 波及逾百國

記者施欣妤／綜合報導

由於伊朗持續鎮壓全國反政府示威，美國總統川普12日宣布，即刻對所有與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅，並稱這是最終且不得更改的命令。根據世界銀行資料，與伊朗貿易往來的國家超過100個，影響範圍龐大。

川普在「真實社群」發文表示，「即日起，任何與伊朗進行貿易的國家，與美國所有業務往來都須支付25%關稅」，並強調「這項命令已確定且不得更改」。日本《產經新聞》報導，川普藉由關稅手段，進一步在經濟上孤立伊朗、加強施壓。但美方未透露具體細節與作法，也不確定25%稅率是否將疊加於現有對各國的關稅上。倘若如此，美國對「中」關稅將提高至45%。

根據世界銀行截至2022年的資料，伊朗主要貿易夥伴包含阿拉伯聯合大公國、中共、土耳其、印度與德國等，若加上貿易規模較小國家，影響範圍達上百國。

伊朗民眾早已因制裁，飽受通貨膨脹與食品短缺之苦，去年底正是因經濟問題引發反政府示威，然而德黑蘭當局卻選擇血腥鎮壓人民。儘管伊朗政府封鎖網路，但社群媒體流出的畫面可見，傷患擠爆醫院、太平間堆放大量遺體。根據外媒報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡數可能已達數千人。

此外，我外交部發言人蕭光偉13日表示，已針對伊朗更新旅遊警示，目前在伊朗的5名臺灣人平安，外交部會密切注意當地情勢。

包括德國法蘭克福在內，聲援伊朗反政府示威的集會，在全球多地上演。（達志影像／歐新社）