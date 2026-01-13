川普對伊朗貿易國祭25%關稅 美進口商首當其衝

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，且「即刻生效」。這代表美國進口商從中、印、俄、土耳其等數十國進口的貨品會變更貴。

華盛頓郵報指出，川普是在一則僅幾句話的社媒貼文裡宣布這項措施，還形容此為「最終且具決定性」貿易手段，但文內缺乏關鍵細節，像是不清楚這項新關稅會否疊加在既有關稅之上。

華府智庫「外交關係協會」（CFR）經濟學家塞瑟（Brad Setser）指若新措施屬疊加性質，美國經濟將承受「重大衝擊」。

川普也未說明此舉的法律依據。貿易分析師們研判，川普很可能還是比照去年大興對等關稅的法源－1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）。然而援引IEEPA徵關稅面臨法律挑戰，聯邦最高法院最快14日會就此舉有否逾越權限作裁定；美國之前從未用IEEPA加徵關稅。

實施關稅一般也都會有一段緩衝期，讓進口商有時間調整計畫避免承擔高額新增費用；即刻生效將對國際貿易造成極大衝擊，因為許多受影響國家的貨物此刻已在運往美國途中。

國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家歐布斯費爾（Maurice Obstfeld）表示，川普這項新關稅「對美國而言不啻自戕，且絲毫不會改變伊朗的行為」。

華爾街日報引述麻省理工學院「經濟複雜度觀察站」（Observatory of Economic Complexity）資料指出，伊朗最大的貿易夥伴是中國，其他重要夥伴還包含土耳其、印度、巴基斯坦，俄羅斯更於去年與伊朗簽署自貿協定，大幅提升商業往來。

以此拉高中國商品的關稅恐破壞川普與中國國家主席習近平去年10月在南韓會晤後達成的貿易休兵，且不利川普預定今春的訪中之行。此外也可能衝擊川普去年與巴基斯坦達成的貿易與石油開發協議，以及打亂目前與印度的談判；印度目前因購買俄油遭川普加徵50%關稅。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普今天說與伊朗做生意的國家將面臨25%新關稅，恐意味美國進口中國商品成本將大增。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「自即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國做生意的國家，與美國之間的所有業務往來均須支付25%的關稅。」還說這是最終命令，不得更改。

CNN向白宮詢問時，白宮拒絕提供更多關於這項關稅以及川普政府計劃如何實施的資訊，並建議CNN參考川普的發文。

川普並未定義何謂「與伊朗做生意」。這則貼文引發外界諸多疑問，包括新關稅措施將如何實施、哪些國家會被鎖定，以及服貿是否也跟貨貿一樣被課徵更高稅率。

新關稅措施可能意味對來自中國的商品徵收至少45%的關稅，而目前的稅率為20%。根據中國海關數據，去年前11個月，中國對伊朗出口價值62億美元商品，進口約28.5億美元。

這還不包括中國從伊朗購買的石油，中國不公開這項資料。部分分析師估計，中國近年來經由中間商進口伊朗石油，占伊朗石油貿易超過9成。

去年美中貿易戰撼動全球市場，川普一度將對中國商品關稅拉高到145%。目前稅率是經長時間談判後休兵。

除中國外，印度、阿拉伯聯合大公國以及土耳其也被視為伊朗主要貿易夥伴。

路透社提到，根據世界銀行（World Bank）最新資料，石油輸出國家組織（OPEC）會員國伊朗2022年對全球147個貿易夥伴出口產品。

伊朗去年6月曾與以色列爆發12天戰事，並遭美軍轟炸核設施，目前正遭遇多年來最大規模反政府示威。

川普先前表示，美方可能會與伊朗官員會面，還說他與伊朗反對派聯繫，同時對領導層施壓，包括揚言軍事干預以「營救」伊朗反政府示威者。伊朗今天表示，德黑蘭當局仍維持與華府溝通管道暢通。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，空襲只是川普眾多選項之一，「外交始終是總統的首選」。

川普重返白宮執政後時常揚言對其他國家祭出關稅或實際加徵關稅，理由包括他們與美國的對手往來或對美貿易政策不公。（編譯：盧映孜/陳亦偉）1150113