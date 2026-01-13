川普對伊朗貿易夥伴課25%關稅 中使館怒：反對長臂管轄

石油出口是伊朗的重大經濟命脈。路透社示意圖



美國總統川普週一（1/12）宣布，任何與伊朗有貿易往來的國家均將面臨25％關稅後，讓作為伊朗石油大客戶的中國高度不滿，稱中國將採取「一切必要措施」維護自身利益，並反對「任何非法單邊制裁和長臂管轄」。

伊朗持續血腥鎮壓全國性反政府示威，川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文表示：「即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易往來的國家，與美國之間的所有商業活動均須繳納25%關稅」，並強調該「最終命令」不得更改。

廣告 廣告

路透社指出，伊朗雖然是石油輸出國家組織（OPEC）成員國，但長期受到美國的嚴厲制裁。該國大部分石油銷往中國，其他主要貿易夥伴包括土耳其、伊拉克、阿拉伯聯合大公國（阿聯）和印度。

根據世界銀行（World Bank）最新數據，伊朗在2022年有向147個貿易夥伴出口產品。

中國駐華盛頓大使館批評川普做法，在社群媒體X平台發文稱：「中國反對隨意加徵關稅的立場是一貫的、明確的。關稅戰和貿易戰沒有贏家，脅迫和施壓解決不了問題」，並指將採取「一切必要措施」維護自身利益，反對「任何非法單邊制裁和長臂管轄」。

去年先後與美國達成貿易協議的日本和南韓週二（1/13）表示，正在密切關注事態發展。南韓產業通商部發聲明表示：「一旦美國政府的具體行動明朗，我們將採取一切必要措施。」

日本內閣官房副長官尾崎正直則告訴媒體，將仔細審查任何措施的具體內容及其對日本的潛在影響，並做出適當回應。

去年12月底，民眾走上伊朗首都德黑蘭街頭，起初是抗議經濟困境嚴峻，後來演變成推翻哈米尼（Ali Khamenei）神權統治的全國性示威活動。當局隨後進行血腥鎮壓，至今已至少超過600人罹難。

更多太報報導

川普真想武力攻擊伊朗 傳副總統范斯正極力勸阻

【更新】伊朗血腥鎮壓逾6百死 川普祭25%次級關稅、空襲列選項

伊朗「全面封網」代價高 中國正密切注意封禁星鏈的實踐能力