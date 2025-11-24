川普對俄烏談判存有偏見？ 白宮：無稽之談

白宮24日針對美國總統川普(Donald Trump)被批評在結束烏克蘭戰爭的努力上偏向俄羅斯提出反擊，表示這完全是無稽之談。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)告訴記者，認為美國沒有和交戰雙方平等交涉、好讓這場戰爭結束的想法，完全是無稽之談。

李威特並表示，川普「充滿希望且樂觀的」認為，將能制定出一項計畫來結束這場俄羅斯入侵烏克蘭所引發的戰爭。

法新社24日引述一位高層官員報導，雖然基輔抗議這項計畫對莫斯科作出過多讓步，但美國在23日的日內瓦會談中，仍施壓烏克蘭接受美國提出的結束戰爭方案。

這位要求匿名的官員說，華盛頓並未直接威脅一旦基輔拒絕就要切斷援助，但烏克蘭清楚這是很有可能的事。

美國提出的28點和平計畫，包括烏克蘭將實際上把東部的頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Lugansk)地區割讓給俄羅斯、並削減軍隊規模，基輔已譴責這些要求令人無法接受。

烏克蘭、美國與歐洲官員23日在瑞士舉行會談，並起草了一份「更新版」的和平計畫。但克里姆林宮24日表示，不會接受歐洲方面的任何修改。