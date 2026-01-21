川普對全球徵高額關稅 是否合法美最高法院尚未裁決

美國最高法院週二發布多項裁決，但唯獨沒有全球矚目的關稅案，讓川普政府對各國加徵關稅的合法性，仍然懸而未。川普（Donald Trump）對此在白宮強調，法條賦予總統極大權限，關稅已經是比較溫和的手段。但他也不諱言，如果法院判決不利，美國可能得償還數千億美元的稅款，屆時將是一場災難。

美國總統川普表示，「我不知道最高法院會怎麼做，但我覺得事情再清楚不過，你獲得某些授權，關稅可能比授權的懲罰還輕。」

除了關稅，川普對格陵蘭的野心，也讓美歐關係降到冰點。在白宮這場就職一週年的記者會上，川普對格陵蘭的提問，留給外界極大的想像空間。

記者詢問，「為了取得格陵蘭，你願意做到什麼程度？」

美國總統川普表示，「你會知道的。」

法國總統馬克宏說：「國際法被踐踏，唯一有效的法律似乎只有強者的法律，帝國野心正在死灰復燃。」

為了施壓歐洲，川普甚至在社群媒體上，公開法國總統馬克宏傳給他的私人簡訊；內容顯示馬克宏試圖透過安排晚宴，與G7會議來緩和局勢，並直言「不懂川普在格陵蘭議題上想做什麼」。

被川普「曬簡訊」的馬克宏，隨即在達沃斯論壇上重砲反擊。馬克宏呼籲歐洲不能再天真，必須在貿易與國防上展現更強硬的立場，不能任由盟友以關稅或領土威脅來勒索歐洲。不過對於歐洲各國紛紛派兵進駐格陵蘭的動作，部分歐洲觀察家持保留態度。

義大利雜誌主編雅各說：「我認為歐洲在格陵蘭部署軍隊的強硬反應，讓我覺得很好笑，我覺得這並非明智之舉，我相信達沃斯論壇會是一個不錯的契機。」

隨著川普即將親赴達沃斯，這場圍繞著關稅、領土，與國際秩序的美歐角力，勢必將上演最激烈的交鋒。

