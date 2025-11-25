川普對兩大政敵柯米、詹樂霞提刑事指控 聯邦法院裁定駁回

美國總統川普（Donald Trump）日前任命自己的私人律師擔任代理檢察官，並對兩位政敵提出刑事指控，他們分別是紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James），以及前聯邦調查局局長柯米（James Comey），不過聯邦法院24號駁回了當局對兩人的指控，理由是當局違法行使行政權力，不過白宮表示，司法部很快會提起上訴。

川普日前對兩位政敵提起刑事訴訟，前聯調局局長柯米被控妨礙司法公正，以及在2020年向國會作虛假陳述，而紐約州總檢察長詹樂霞則被控一項銀行詐欺罪，和一項向金融機構作虛假陳述罪，川普任命前私人律師哈利根擔任代理檢察官並提出指控，聯邦法官24號裁定，當局非法行使行政權力，相關案件予以撤銷。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，以前也見過黨派法官採取前所未見的行動，試圖干預問責程序，但川普不會放棄，司法部很快就會提起上訴，同時強調哈利根的任命是合法的，且他完全能夠勝任這個職務。

得知案件被駁回後，紐約州總檢察長詹樂霞在社群發文表示，面對毫無根據的指控她無所畏懼，前聯調局局長柯米則感謝正義獲得伸張，坦言這起案件對個人意義重大，但它最重要的意義在於必須傳達一個明確的訊息，就是「美國總統不能利用司法部來打擊他的政治對手」，同時抨擊司法部已淪為川普的政治打手，但川普恐怕不會輕易善罷甘休。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／馮康蕙

