川普對台變心了？民調：近6成民眾認為川習會後 美對台支持不變
川習會後，美國總統川普的對台政策是否轉向，備受關注。根據國防安全研究院委託政治大學選舉研究中心所做的民調顯示，即便美中兩大國元首會晤受到高度關注，甚至不少民眾也都認為美中關係因此大幅改善的狀況下，仍有近6成台灣民眾認為美國對台支持並未改變，顯示單次高峰會仍難以撼動台灣民眾對美台關係穩定度的既定印象。
川習會後 美中關係好轉
川習會後，最讓外界關心的是美國總統川普對台支持是否出現了變化？為此，國防安全研究院就特別委託了政大選舉研究中心於5月底進行民調。而調查首先顯示了有20%的民眾認為，美中關係在川習會後有了好轉的跡象，認為雙方關係變差的比例僅有7%，與今年3月所做的民調結果，出現了明顯的變化。
學者：美中關係現在好不代表以後好
不過，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成提醒「現在好不代表以後會好。」他分析目前美中兩國的互動主要是在進行「競爭管理」，並試圖買時間以擺脫彼此的互相依賴。在下一次川習會舉行之前，台美與美中關係預計將維持目前的模糊和現狀，後續發展仍需做進一步觀察。
他說：『我認為兩國其實都在互相，怎麼講，彼此都在買時間，為了下一次更激烈的競爭做準備，那這些更激烈的競爭，我覺得也不是不可能發生，比方說川普第一任的時候，他一開始2017還是18年，他也訪中了嘛，然後之後就整個開始關稅戰，然後到COVID，然後美中關係變得非常差，所以在這個大國競爭的趨勢之下，其實競爭的本質是存在的，那他們現在的這樣子的緩和，我覺得就是在管理，然後在買時間，擺脫彼此對互相的一個依賴。』
川普對台變心？近6成民眾認為美對台支持不變
然而美中關係的好轉，會不會讓川普對台變了心？尤其在政策及支持度上出現變化？結果民調卻顯示，有 58%、也就是近6成的受訪民眾仍然對川普有信心，認為在川習會後，美國對台灣的支持「不會改變」，而且此一比例還明顯高於其他選項。
李冠成說：『多數民眾約58%的民眾，他認為川習會之後，美國對台的支持不會改變，明顯高於覺得會變強或是會變弱的比例，會變弱的比例是16%，然後會變強是10%這樣子，所以58%多數的這個民眾認為是不會改變的。』
一次川習高峰會 仍難改變台灣民眾對美信任
李冠成並進一步指出，這項結果雖然代表川習會是備受矚目的外交高峰會，但僅憑這單單一次的互動，目前看起來應該還是無法改變台灣民眾對於美國既有對台政策方向的認知。
他說：『那這也代表其實川習會雖然受到高度的關注，但是這樣子的一個單次的高峰會，可能還沒有辦法改變民眾對於美國既有對臺政策的一個方向的看法。』
美中關係與中共對台軍事施壓明顯脫鉤
儘管如此，民調卻也發現，台灣民眾認為「美中關係改善」與「中共對台施壓」是兩回事。根據民調顯示有50.7%的民眾認為川習會後中國對台軍事壓力將「維持不變」，甚至有28.4%的受訪者認為會「增加」，僅有5.9%的人認為壓力會減少，凸顯出了中共對台施壓似乎有自己的步調和邏輯，不會因為北京和華盛頓間的關係出現緩和而有任何改變。
國防院中共政軍與作戰概念研究所政策分析員陳穎萱說：『這透露一個訊息，即便北京和華府透過高層互動降低雙邊的緊張，台灣民眾認為中國對台施壓，他有自己的步調和邏輯，不會因為雙方的關係改善而出現根本的改變。』
如何應對中國軍事壓力？民眾挺國防自主
至於要如何面對中共的軍事壓力，民調則顯示了，有超過4成的民眾認為，應該要強化自身的國防戰力及社會靭性，其次才是與美國深化合作，最後才是對中國釋出善意，充分顯示了民眾對自我防衛的意願與信心
陳穎萱認為，從民調中可以看出，即使在複雜的國際局勢中，台灣民眾已能展現出高度的理性，既能觀察到國際關係的緩和，也能認清地緣政治的嚴峻挑戰。政府應以此民意為基石，持續打造堅實的國防體系。
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