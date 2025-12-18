川普對台軍售3500億 規模史上最大

美國五角大廈國防安全合作署（DSCA）17日表示，國務院已批准M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、標槍飛彈等8案，總額逾111億美元，約新台幣3500億對台軍售案，並進行「知會國會」程序。這是川普2.0第2度對台軍售，更是美國史上最大規模對台軍售案。

DSCA新聞稿說，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買M109A7「帕拉丁」自走砲、M142海馬士（HIMARS）、標槍飛彈、拖式飛彈、Altius-600M及Altius 700M無人機、魚叉飛彈維修後續支援、AH-1W直升機零附件、戰術任務網路軟體等，總額為111億540萬美元。

此次軍售案的核心為M142海馬士系統，光是發射車就多達82輛、ATACMS（陸軍戰術飛彈）420枚，GMLRS火箭彈則高達1203套，若以一套M30A2、M31A2至多可裝載6枚火箭彈計算，總數可能達7208枚，相當可觀。其中ATACMS為地對地飛彈，射程可達300公里。

「美台商業協會」會長韓儒伯說，這是相當全面的軍售組合，M142海馬士和M109A7自走砲，可在摧毀試圖靠近海岸的共軍船艦、登陸艇及任何已建立灘頭堡的共軍部隊方面，發揮關鍵作用。

韓儒伯還強調，台灣三大黨領袖都持續獲得已通知及尚待通知的軍售計畫及用途說明，而「未來幾個月，我們預期還會有更多對台軍售案」。

另一方面，繼眾議院之後，美國參議院17日通過2026年度《國防授權法案》（NDAA），包括將撥款最高10億美元資助「台灣安全合作倡議」，同時也強化美台在無人系統和海巡上的合作。白宮表示，川普總統將簽署法案，使其正式生效。

我國防部指出，本次美方供售的M109A7自走砲、海馬士續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機、標槍飛彈續購等5案，均為1.25兆元國防特別預算中的案項，待立法院審議通過預算後，將依程序辦理發價書簽署作業。

外交部證實已收到美政府正式通知，外交部長林佳龍說，欣見美國以具體行動落實新版《國家安全戰略》，嚇阻台海衝突。總統府發言人郭雅慧強調，此次軍售充分顯示，美國對台灣國防需求的高度重視，我國將持續推動國防改革，展現自我防衛決心。

大陸外交部則抨擊華府破壞台海和平穩定，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此堅決反對、強烈譴責。國台辦表示，美方應落實美國領導人承諾，慎重處理台灣議題。