川普對台關稅可望降至15%！《紐時》揭露交換條件：台積電赴美投資再加碼，至少增建五座半導體廠

三名知情人士對《紐時》透露，歷經數月協商，川普政府正與台灣敲定一項貿易協議，最快將於本月公布。除了台灣商品的進口關稅降至15%（與去年達成協議的日韓進口商品稅率一致），台積電還承諾將在亞利桑那州再興建至少五座半導體廠房，不過投資時程目前尚不明確，台積電、美國貿易代表辦公室與商務部對此傳言均不予置評。

《紐時》指出，自從去年4月宣布對等關稅以來，川普政府透過談判降低稅率，換取對方承諾進行符合美國國家安全優先事項的投資與交易，南韓與日本均承諾對美國造船、核能、電子產業及關鍵礦物項目，投入數千億美元投資。至於台灣，川普政府一直希望增加在美國的半導體製造投資。

​台灣目前主導全球尖端晶片生產，但北京當局宣稱台灣屬於中國，科技業依賴台灣的風險日益增加。 尤其中國持續在台灣周邊進行實彈演習，各國政府與業界高層均感擔憂，一旦爆發入侵行動，電子產品、汽車及武器的全球供應鏈恐因此中斷。​

台積電自2020年以來已在亞利桑那州完成一座廠房建設，第二座廠房即將於2028年啟用 ，並承諾未來數年將增建四座廠房。如今在美台貿易談判框架下，台積電同意至少再增建五座新廠。《紐時》指出，晶片潛在關稅對台灣及台積電構成直接威脅。半導體產品佔台灣出口總額逾三分之一，其中最具價值的尖端晶片產自台積電遍佈全球的二十餘座晶圓廠。

​目前美國政府對台灣進口產品課徵20%的關稅，但豁免了半導體及眾多電子產品的關稅，並聲稱這些產業將適用美國《1962年貿易擴張法》第232條的國家安全關稅。由美國商務部主導的232條調查原定於去年啟動，但川普政府可能擔心此舉破壞與中國的貿易休戰協議，並未推進該項調查。台灣持續針對232條款及台積電在美投資計畫與美國商務部進行磋商，並宣稱在美國投資的企業將不受第232條關稅限制，但這項安排如何運作目前還不清楚。

