川普對外援助禁令再升級 禁資金流向推廣性別認同與DEI組織

美國川普政府正擴大對外援助禁令範圍，除了原本禁止資助支持墮胎服務的組織外，現在也將禁止援助流向推廣性別認同、多樣性、公平與包容（DEI）計畫的國際與國內組織及機構。

美國總統川普。 （圖／《美聯社》）

《美聯社》報導，一名政府官員於當地時間22日表示，國務院將公布最終規則，擴大「墨西哥城政策」的適用範圍。該政策最初由雷根總統時期制定，後續民主黨政府曾廢止，川普第一任期時重新啟動，已大幅削減對提供墮胎相關照護的國際組織援助。根據該官員說法，新規則將於當地時間23日在聯邦公報上公布。

這項政策變更威脅全球各組織數十億美元的資金，是川普政府配合羅訴韋德案推翻週年紀念及反墮胎活動人士在華盛頓舉行的年度「生命遊行」示威活動所採取的一系列行動之一。該官員表示，擴大後的政策將適用於美國提供的超過300億美元（約9500億元新台幣）對外援助，不僅涵蓋外國及美國的援助機構，也包括國際組織。

LGBTQ+及墮胎權倡議者表示，這些變更將迫使人道援助組織及其他團體在美國資金與他們在全球提供的有時完全無關的救生服務之間做出選擇。人權運動組織主席羅賓森（Kelley Robinson)發表聲明指出，「川普政府擴大的全球言論封鎖規則將政治置於人民與其照護之間，白宮正讓全球人民的醫療必要健康照護面臨風險，以服務政治議程。」全球平等委員會資深政策研究員貝恩·魯斯—斯奈德（Beirne Roose-Snyder）則表示，「我甚至難以開始預測這將有多具破壞性。」

美國正擴大對外援助禁令範圍，將禁止援助流向推廣性別認同、DEI計畫的組織及機構。 （示意圖／unsplash）

反墮胎倡議者對此擴大政策表示歡迎。SBA反墮胎美國組織主席丹嫩費爾瑟（Marjorie Dannenfelser）在與記者的電話會議中表示，川普政府向他們展示了這項政策及其他新行動，包括國家衛生研究院停止資助使用人類胎兒組織的研究，以及小企業管理局對計劃生育組織使用新冠疫情時期貸款展開審查，「所有這些都是極好的消息。」

目前尚不清楚對外援助禁令擴大的影響有多重大。川普政府已削減數億美元對外援助，並解散了美國國際開發署這個主要的援助提供機構。但醫療保健研究非營利組織KFF全球與公共衛生政策計畫資深副主席兼主任凱茨（Jen Kates）表示，如果新規則如預期撰寫，受影響的資金將比以往任何時期「多出數十億美元」。這也是川普政府針對聯邦政府DEI計畫採取行動的最新舉措。

