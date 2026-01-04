川普對委內瑞拉發動大規模攻擊 完全沒通知國會

川普下令對委內瑞拉發動攻擊。

美國近日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並逮捕長期執政的總統馬杜洛，引發國際討論。對此民主黨批評總統川普未經國會授權便動用武力，也沒有依法事前通報國會，已違反憲政分權原則。民主黨參議員隨即宣布，預計下周推動表決「戰爭權力法案」，試圖限制川普在未獲國會同意下，再度進行軍事行動。

民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）指出，美國憲法明確將宣戰權交付國會，1973年通過的相關法律也要求總統在動武時向國會說明行動理由與範圍。他強調，國會有責任重新確立在戰爭、和平與外交政策上的憲法角色，否則將背離建國精神。參議院軍事委員會民主黨首席議員利德（Jack Reed）也直言，川普未經授權、未通知國會、也未向民眾解釋即對外動武，未來所有政治與安全後果，總統都必須自行承擔。

不過面對質疑，川普則在記者會上反擊，是刻意未事先通知國會，是因不信任國會議員能保守軍事機密；國務卿盧比歐也補充，該行動屬「依情勢而定」，因此難以提前通報。美國媒體《POLITICO》分析指出，這次表決將成為檢驗共和黨是否全面支持川普強硬路線的關鍵指標，只要再有3名共和黨參議員轉向，法案即可在參議院過關。不過，即便順利通過，仍須眾議院同意並交由川普簽署，外界普遍預期白宮將否決任何限縮三軍統帥權限的決議。