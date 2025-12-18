川普對委內瑞拉的油輪封鎖 可能切斷每年80億美元外匯收入

目前唯一不受美國制裁的委內瑞拉原油出口管道，是透過美國雪弗龍公司的油輪，例如這一艘12月13日正在上貨的Ionic Anax油輪。路透社



美國總統川普本週已經宣布對委內瑞拉的油輪進行「部分封鎖」。委內瑞拉的經濟學家估計，這種封鎖可能使委內瑞拉喪失每年約80億美元的外匯收入，將給這個貧困的國家帶來沉重一擊。

《華爾街日報》報導，委內瑞拉長期用來規避美國制裁進行運油出口的「暗影船隊」（shadow fleet），已經開始避免進入委內瑞拉靠港。委內瑞拉經濟學家奧利維羅斯（Asdrúbal Oliveros）週三在國營電台表示，這類油輪佔委內瑞拉石油出口量的70%，主要運往亞洲買家，並以加密貨幣結算。奧利維羅斯估計，失去該船隊的運油管道，將使委內瑞拉每年損失約80億美元的創匯收入。

美軍已經在上週扣留了一艘遭到美國制裁的油輪，表達封鎖這類暗影船隊油輪的決心。儘管委內瑞拉使用海軍軍艦護送油輪出港，但分析師認為，油輪不太可能冒著被美軍攔截的風險，繼續運油。

報導指出，油輪追蹤網站TankerTrackers.com的訊息顯示，目前有75艘油輪還逗留在委內瑞拉海域，其中半數是遭到美國政府制裁的非法油輪。

這些暗影船隊的手法與伊朗、俄羅斯一模一樣，都是使用一些非常陳舊的油輪，在複雜的所有權登記下，登記在其他國家名下偷偷運油。

專家表示，雖然川普宣布是對委內瑞拉進行「全面封鎖」，但是更準確來說應是進行「隔離」，因為合法的油輪還是可以繼續運油。目前唯一不受制裁可以運輸委內瑞拉原油的油輪是美國石油公司雪佛龍（Chevron）的船隊，該公司擁有美國財政部的特殊豁免。

由於長年設備失修，委內瑞拉原油產量已經從1990年代末期的每日350萬桶，降到目前約每日90萬桶。但是這些原油出口是委內瑞拉的經濟命脈。國際貨幣基金（IMF）已經估計委內瑞拉2026年通膨年率將高達700%，喪失可以採購食物與日用品的石油外匯，將使得委內瑞拉民生物資短缺、物價飆漲的狀況更加嚴重。

美軍目前有包括航空母艦在內的11艘戰鬥艦部署在委內瑞拉附近海域。不過專家分析，持續進行這種海上封鎖非常昂貴，除非川普展現出足夠的決心持續進行，目前的封鎖不太可能讓委內瑞拉的馬杜洛政權讓步。

