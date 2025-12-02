川普對委內瑞拉總統下達「最後通牒」！限時馬杜洛一週內下台離境，南美強人卻要求「給個免死金牌」

根據4名知情人士透露，美國總統川普（Donald Trump）曾在11月中旬時與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）通話，要求他「立刻下台」並離開委內瑞拉，但這位南美強人不僅拒絕，還反過來要求自己和親信獲得「全球大赦」。

川普在30日證實這通電話確實發生過，但他對記者表示：「我不會說它好或不好，它就是一通電話而已。」

2025年12月1日。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在首都卡拉卡斯（Caracas）對支持者喊話。（AP）

根據《路透》，這通電話發生在11月21日，此前的數個月內，美國對委內瑞拉的施壓早已不斷升級，包括對加勒比海疑似運毒船隻的攻擊、川普一再威脅要將軍事行動擴大到陸地，以及將「太陽集團」（Cartel de los Soles）——一個川普政府堅稱馬杜洛也參與其中的團體——列為外國恐怖組織。

馬杜洛和其政府一直否認所有刑事指控，並表示美國試圖推翻政權，以控制委內瑞拉豐富的自然資源，例如石油。

根據《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald），川普在電話中表示：「你可以拯救你自己和你最親近的人，但你必須現在立刻離開這個國家。」並提供馬杜洛和他的妻兒安全通道，條件是馬杜洛必須「立刻下台」。

3名知情人士透露，馬杜洛在通話中告訴川普，他願意離開委內瑞拉，前提是他和他的家人獲得全面的法律特赦，包括解除所有美國制裁，並終止他在國際刑事法院（ICC）面臨的一項案件。

此外，馬杜洛還要求解除對100多名委內瑞拉政府官員的制裁，其中許多人遭美國指控涉及人權侵犯、販運毒品或貪腐。

其中2位知情人士表示，馬杜洛提出由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導臨時政府，以籌備新選舉。

川普在這持續不到15分鐘的通話中拒絕馬杜洛大部分的請求，但給予他一週的時間可以與家人一起離開委內瑞拉，並前往他選擇的目的地。《路透》，該安全通關已於28日到期，促使川普在隔日宣布關閉委內瑞拉領空。

12月1日，馬杜洛在首都卡拉卡斯（Caracas）對成千上萬名支持者表示，委內瑞拉絕不會接受「奴隸般的和平」。他在集會上說：「我們要和平，但要有主權、有平等、有自由的和平！我們不要奴隸的和平，也不要殖民地的和平！」

儘管川普在電話中對馬杜洛下達最後通牒，但許多分析人士仍懷疑川普是否真的準備好採取大規模軍事行動。一位經常與委內瑞拉高層接觸的消息人士告訴《華爾街日報》：「馬杜洛和大多數幕僚都認為，美國的軍事威脅不過是在虛張聲勢。」

自2013年上任以來，馬杜洛稱過了一次又一次的危機，包括川普第一任期的「極限施壓」、多起街頭大規模抗議、一場歷史性的經濟崩盤、2018年的暗殺未遂，以及去年總統大選中被普遍認為敗選，卻仍繼續掌權的局面。

《華爾街日報》社論30日呼籲川普政府持續加大對委內瑞拉的施壓，並表示「推翻馬杜洛政權符合美國的國家利益」。該社論指出：「如果馬杜洛拒絕下台，而川普又不敢採取行動推翻他，那輸家莫過於川普本人和美國的威信。」

根據《衛報》，為尋求和平解方，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）提議，在哥倫比亞城市卡他赫納（Cartagena）舉行馬杜洛政權和反對派之間的會談。而馬杜洛政府也已經要求與川普進行另一次通話。

目前尚不清楚馬杜洛是否還能提出涉及安全通關的新提議，一位美國高官告訴《路透》，川普1日與高級顧問舉行會談，討論對委內瑞拉的施壓行動；一名知情人士透露，白宮沒有排除透過談判讓馬杜洛下台的可能性，但強調仍存在重大分歧，且重要細節有待解決。

美國已將馬杜洛的懸賞金提高到5000萬美元，並對其他政府高官，包括內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）發出2500萬美元的懸賞。

