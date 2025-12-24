川普對委再增兵! 至少10架「魚鷹」機進逼 C-17也載美軍與裝備前往

美軍MV-22魚鷹機可快速運送特戰部隊。 圖：翻攝「X」@VirtualBayonet

[Newtalk新聞] 美國已向加勒比地區增派多架特種作戰飛機和部隊，包括至少 10 架 CV-22 型「魚鷹」傾轉旋翼機，以進一步向委內瑞拉政府施壓。

據一名美國官員透露，至少 10 架由特戰部隊使用的 CV-22 型「魚鷹」傾轉旋翼機 22 日晚從美國新墨西哥州坎農空軍基地飛抵加勒比地區。

根據飛行跟蹤網站資料，同一天，來自喬治亞州斯圖爾特堡和肯塔基州坎貝爾堡陸軍基地的 C-17 運輸機抵達波多黎各。另一名美國官員證實，這些飛機上載有美軍人員和裝備。

美軍 C-17 運輸機可載運大量人員與裝備。 圖：翻攝自 X《Greg Abbott》

目前尚不清楚這些飛機運送了多少人員和裝備，但上述軍事基地駐紮著多支美軍特戰部隊。

近幾個月來，美國以「緝毒」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，對委施壓。美國總統川普多次威脅「很快」通過陸路打擊委內瑞拉「毒販」。川普近日在接受媒體採訪時稱，不排除與委內瑞拉開戰的可能性。

委內瑞拉指責美國試圖以軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美軍事擴張。

