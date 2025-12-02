川普對委國總統下達離境通牒 委國人民集會喊保衛總統

委內瑞拉總統馬杜羅在總統府外舉行集會，他更親自出面對支持者喊話，宣示絕對效忠委內瑞拉人民，也強調委內瑞拉經歷22週的侵略，根本就是心理恐怖主義。

委內瑞拉總統馬杜羅喊話，「這22週讓我們經歷嚴峻考驗，但委內瑞拉人民展現對祖國的熱愛，如果22週前我們愛這個國家，現在我們愛她的程度是無限放大，我們願意繼續捍衛她，引領她走向和平的道路。」

讓馬杜羅有如此大動作，是因為除了他和美國總統川普兩人在媒體上的公開交鋒外，背後有一條更關鍵的「熱線」。路透社引述多名消息人士指出，川普在11月21日和馬杜羅通話時，提出一項最後提案，給他一週時間也就是到本週五為止接受離境安排，前往第3國流亡，以換取美方撤銷部分指控和制裁。

委內瑞拉首都卡拉卡斯市中心可以看到紅海般的人潮，執政黨號召支持者出門保衛總統；配合馬杜羅站上舞台，拿著望遠鏡向人群揮手，還跟著「不要戰爭、要和平」的混音歌曲起舞，強調自己不是問題的核心，而是代表一個願意捍衛國家的人民。他一再向群眾保證，自己對已故前總統查維茲發誓過，會用一生的代價維持對革命與人民的絕對忠誠，絕不會在壓力下退讓。

示威民眾卡索拉表示，「我們這些勞動階級響應祖國的號召，把國家的發展當成自己的責任，用行動捍衛我們主權不容被踐踏。」

與此同時，美軍在加勒比海一帶的存在感也越來越強，美軍的戰機和運輸機在波多黎各羅斯福路基地起降，搭配先前已經部署的航艦與軍艦，形成對委內瑞拉外圍的高壓軍事態勢。

川普先前宣布，委內瑞拉上空應被視為完全關閉的空域，雖然對於是否準備動武，他回應不要過度解讀；但不斷累積的軍事集結和制裁毒梟名義，讓外界憂心，萬一外交斡旋失敗，最後通牒可能演變成更直接的軍事衝突。