川普對工人「怒比中指」 白宮：適當且明確的回應

美國總統川普（Donald Trump）參訪密西根州一家汽車工廠時，疑似因不滿一名工廠員工批評他處理已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一事，竟直接向該名工人豎起了中指，並以髒話回嗆。對此，白宮僅表示「總統做出了適當且明確的回應」，不過身為國家元首做出這樣的舉動，仍然引發外界熱烈討論。

根據《TMZ》發布的影片，川普當時站在高架走道上，一名工人卻突然喊出類似「戀童癖保護者」的話，川普隨即看向那名工人，嘴裡還貌似罵了一句髒話，並對其怒比中指就轉身離開。白宮事後也並未否認此次事件的真實性，反而回應稱，「一名瘋子在極度憤怒中瘋狂地大聲咒罵，總統做出了適當且明確的回應」。

近來川普處理與艾普斯坦相關議題的方式備受關注，他也一再澄清自己並不知情艾普斯坦涉嫌性犯罪的行為。不過有許多人認為，聯邦政府隱瞞了部分文件，而這些文件可能可以揭露多位政經名人與艾普斯坦之間的聯繫。

