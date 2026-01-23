川普對格陵蘭態度反覆！ 分析師狠酸TACO：再也沒人會相信他

川普聲稱，與北約針對格陵蘭，達成了協議，不過有政策分析師指出，整個格陵蘭爭議，就是川普在那邊自我表演，全世界沒人會再相信川普了。

美國總統川普覬覦格陵蘭，但態度反反覆覆，策略分析師狠酸，就是「TACO」（Trump Always Chickens Out）最明顯的表現，再也沒人會相信他了。（葉柏毅報導）

美國財經媒體「CNBC」報導，川普與北約對所謂的格陵蘭協議，只有「概括說明」，形容這是一項可強化美國國家安全，並取得「礦產權益」的「終極長期協議」。消息一出，美股22日走揚，不過美國與北約針對格陵蘭究竟達成什麼樣的協議，雙方既沒有具體說明，也沒有交代構想本身，讓外界看得一頭霧水。簡而言之，整個格陵蘭問題，都是川普在自說自話，自我表演。

紐約大學資深兼任研究員普萊斯就指出，川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇的演講，「就像是一場獨白，而不是對話」。普萊斯也警告，一旦這種針對領土爭議的討價還價，成為先例，未來全球其他地區，都有可能不得安寧。

也有策略分析師指出，川普對格陵蘭的威脅，是「全球所能看到最大的一次『TACO』」，也就是「川普總會退縮」，而歐盟從這次格陵蘭爭議中得到的教訓是，只要正面應對，就能佔上風，至於川普，「再也沒有人會相信他了」。