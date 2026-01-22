川普對格陵蘭的戰略企圖

一如預期，美國總統川普在2026年達沃斯世界經濟論壇的演說，其實是一場充滿地緣政治暗示的戰略布局。在長達一小時演講中，川普果然提到「格陵蘭島」，顯示美國對北極權力真空的覬覦並透露川普想法與戰略企圖。川普不僅重提格陵蘭的戰略價值，更把美國對其戰略企圖升高為有關國家安全的歷史使命，顯示美國並未放棄將格陵蘭納入勢力範圍的構想。

川普在演說中以強烈歷史敘事，回顧美軍在二戰期間進駐格陵蘭經過，並將其包裝為保護盟友與捍衛自由證據。然而事實上，美國當年在格陵蘭的軍事部署，並未改變其主權歸屬，亦未獲得國際法認可。BBC的事實查核報導亦指出，格陵蘭從未被歸還，因它從未由美國持有。川普在演說中混淆歷史與主權界線，意在塑造美國對格陵蘭擁有天然權利的論述基礎，為日後主張擴張正當性鋪路。

廣告 廣告

除了歷史包裝外，川普對格陵蘭的戰略定位有清晰的現實考量。面對中國與俄羅斯在北極的軍事與經濟布局，美國深知其皮圖菲克太空基地存在雖重要，卻仍不足以掌控未來極地貿易路線與資源開發權。格陵蘭的地理位置重要，對太空監控、飛彈防禦與戰略前置部署具不可取代性。

川普在演講強調「美國需要格陵蘭確保戰略國家安全和國際安全。這個巨大島嶼實際是北美一部分，位於西半球北部邊境。那是我們的領地。因此是美國的核心利益」。川普顯然意圖強化國際主權聲索，並將該島視為美國勢力範圍延伸的核心關鍵。

在川普演講中，川普不再以單純經濟誘因作為收購主軸。明言不是因為稀土而是安全。這種論述轉變，意味著格陵蘭已從象徵性的關鍵礦產交易，上升為攸關美國與北約未來命運的地緣戰略爭奪點。當川普強調我們需要的是所有權，而非租約，其實挑戰國際社會對主權不可分割原則共識。然而，此舉亦引發歐洲的集體焦慮。格陵蘭作為丹麥自治領土，不僅是北約成員國重要一環，也代表歐洲在極地地緣政治的最後屏障。歐洲國家明白，若川普以單邊方式推動控制格陵蘭，北約的根本信任基礎將遭受動搖。川普雖聲稱不動用武力，但其言語釋放訊號已足夠震撼跨大西洋聯盟。從任命駐格陵蘭特使、增強美軍部署，到透過關稅施壓盟國，無一不是以和平收購作為外交施壓戰術與談判框架。

總結而言，川普在達沃斯對格陵蘭的宣示不僅是外交談判試探，也展現美國戰略自信。雖然主張仍面臨法律、道德與盟友關係的挑戰，但在當前以安全為核心的新冷戰格局中，格陵蘭作為美國未來「金色穹頂」戰略前哨站，已不容忽視。川普在達沃斯的演講，其實已經不只是個人演說，而是美國對格陵蘭的極地戰略宣言。川普藉在2026世界經濟論壇年會發表演講，表明誰控制格陵蘭誰就掌握未來戰略制高點。對台灣而言，川普演講內容背後，不只是全球地緣勢力競逐，更關乎規則與秩序的考驗；我們須謹慎觀察背後的意圖與布局轉變，方能在大國勢力角逐變局中掌握未來走向。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）