川普對格陵蘭立場踩那麼硬的邏輯推斷





在討論今天川普政府對格陵蘭的政策時，要先探究今天川普及MAGA對歐洲的態度。川普的MAGA派看歐洲，其實有點像看一群喜歡情勒自己的親戚。就是明明自己很有錢，但老喜歡講輩份立規矩揩自己的油，就算說歐洲能有今天其實全仰賴美國在二戰的解放以及冷戰的保護。這種事在二戰後美國之所以不計較，也是因為當年的美國菁英對歐洲還是有某種孺慕之情，還是以歐洲的文化奉為圭臬。美國的上層階級還是講一口跨大西洋腔，美國最優秀的年輕人還是想申請羅德獎學金去歐洲留學。

而川普為首的MAGA派就是要告訴歐洲誰才是老大，歐洲所謂的規矩還是文化優越性在他們眼中一文不值，歐洲如天堂般的社會福利生活都是搭美國的便車。所以當年Bernie Sanders說美國應該學習丹麥挪威瑞典等高福利北歐國家，在MAGA派眼中簡直滑天下之大稽，因為那種生活就是靠著將防衛成本外部化到美國達成的。川普會那麼瞧不起梅克爾，也是因為在他眼中梅克爾老是情勒美國要對歐洲付出，自己回過頭卻去和俄羅斯中國暗通款曲。

説回格陵蘭，我們實在不能用我們已經習慣很久的二戰後秩序去看待川普的邏輯。川普的邏輯就是亞歷山大的遺言：「有能者居之」。如果格陵蘭對維護美國安全那麼重要，但歐洲卻不用心守住格陵蘭不被中國染指，難不成要繼續死守所謂主權國家領土不可侵犯的「國際法」，眼睜睜看著美國國家利益受到威脅？對川普而言，就連所謂的現代「國際法」體系其實也是建立在以美國國力所穩定的國際秩序。若是連美國都無法安內，又要如何攘外？所以他會毫不猶豫去活捉馬杜羅，因為歐洲人成天掛在嘴邊的國際法或者北約就不是一紙空文或各國的善意才能達到的，而是要靠美國。如果北約會因為丹麥失去格陵蘭而瓦解，說歐洲倒了美國也會唇亡齒寒，其實也只做實了川普認定的歐洲人只會搭美國便車，連自己的安全都無法自主，要靠他們不如靠自己。

如果要繼續維護美國利益意味著要解構老一輩歐美建制菁英立下的規矩，川普等人是很樂意去解構的，畢竟川普這種人正是舊建制所看不起的。這種情感大概像是拿破崙當年想解構歐洲王權及神權掌控的「舊秩序」（ancien régime），先決條件是自己及法國的權威不受挑戰。在拿破崙眼中，法國象徵權勢和榮耀的皇冠是寶劍從溝渠裡挑起來的，而不是教會或王室這些傳統認定的權威授予的。對川普而言，國際法就是那個教會，西歐各國就是當年發動反法戰爭的舊王國。

川普與拿破崙自然有太多不同之處。起碼川普是民選總統出身，拿破崙則是政變上台，靠戰爭奠定威望的將領。但川普和拿破崙卻也有些相似之處。兩人除了都是不見容當世主流政治菁英的非典型政治人物，重返白宮的川普也致力於擴大自己的行政權。以至於川普甚至在去年說出了拿破崙的名言：救國就不算違法。此外，第二任期的川普和拿破崙都十分重視本土安全及擴張勢力範圍。但與極力擴張「生存空間」（Lebensraum）到意欲建立種族純淨的世界帝國的希特勒又不同，川普和拿破崙的擴張企圖其實更專注在建立其本土的緩衝地帶。所以一如拿破崙將經營困難的北美路易斯安那地區賣給美國，川普對於其戰略構想中的邊陲地帶烏克蘭也興趣缺缺。格陵蘭之於川普，就像是萊茵河或阿爾卑斯山之於拿破崙那樣拱衛法國的戰略要地。

對台灣人而言，當然會有人擔心川普這樣豈不是和普丁習近平沒兩樣？如果要論道理是說得通，但川普的邏輯是，中國沒拿下台灣也不是因為中國講道理，而是因為美國的實力。美國過去沒要格陵蘭，難道中國就沒要台灣了嗎？反過來說，要是美國為了維持國際法表面的體面，而放任中國在家門口直接威脅自己，還有辦法分神援助台灣？

這當然也只是我對川普政府的邏輯的理解，未必意味著我認同，也未必表示川普會真的拿下格陵蘭。我覺得川普的談判藝術還是可能讓格陵蘭走維持丹麥主權的沖繩模式，或是格陵蘭獨立後和美國維持特殊關係的馬紹爾模式。川普現在把立場踩得很硬都只是為了後續的談判能更有籌碼。無論如何都是希望讓美國的兵力或企業能更大程度進駐格陵蘭。（本文轉載自作者臉書）