川普對格陵蘭終放軟身段？王鴻薇爆關鍵：台灣也不是沒有武器

美國總統川普針對格陵蘭主權議題再度對歐洲施壓，引發政治與金融連鎖反應。丹麥退休基金目前僅持有約1億美元美債，宣布將全面退出美國國債市場。川普21日出席在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會時表示，不會以軍事手段取得格陵蘭，他要求的只不過是一塊冰。立委王鴻薇認為，讓川普讓步的，應該是資本武器吧。而台灣持有超過3000億美元美債，台灣也不是沒有武器的，只是敢不敢用而已。

王鴻薇21日在臉書粉專貼文表示，川普在WEF說了3次不會動用武力取得格陵蘭！因為很重要，所以說3次。讓川普讓步，應該是資本武器吧。丹麥養老基金拋售1億美債，美國財長竟然傲慢自大說無足輕重，等到瑞典養老基金跟進賣掉你7、80億美債，美國還敢恣意妄為嗎？

王鴻薇接著表示，無巧不巧，日本債券殖利率狂漲，金融市場心驚肉跳。美債眼看也要跟著遭殃了，川普終於放軟身段了。不受到教訓，不會學乖。突然想到，台灣持有美債超過3000億美元，排名第10。所以台灣也不是沒有武器的，只是敢不敢用而已。

網友留言表示，「明天的川普都不會相信自己昨天說過的話...」、「台灣也拋個2500億不然怎麼有錢投資美國？」、「武器已封存入庫多年囉」、「果然對川普強硬有效」。

