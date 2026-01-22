川普對格陵蘭身段放軟！她曝關鍵：台灣也有

▲美國總統川普（Donald Trump）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表特別演說時，重申美國必須掌控格陵蘭，但川普鬆口說自己不會在格陵蘭問題上動用武力。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表特別演說時，重申美國必須掌控格陵蘭，但川普鬆口說自己不會在格陵蘭問題上動用武力，被認為態度多少有所緩和。國民黨立委王鴻薇說，會讓川普讓步，應該還是資本武器，台灣也有資本武器，就看敢不敢用。

王鴻薇說，丹麥養老基金拋售一億美債，美國財長竟然傲慢自大說無足輕重，等到瑞典養老基金跟進賣掉7、80億美債，美國還敢恣意妄為嗎？無巧不巧，日本債券殖利率狂漲，金融市場心驚肉跳。美債眼看也要跟著遭殃了，川普終於放軟身段了。不受到教訓，不會學乖。

廣告 廣告

王鴻薇說，突然想到，台灣持有美債超過三千億美元，排名第十。所以，台灣也不是沒有武器的，只是敢不敢用而已。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

信不過川普？格陵蘭發布急難手冊 呼籲島民儲備5日物資

格陵蘭問題有解！美元指數反彈 新台幣早盤開升後翻貶

格陵蘭問題有解！美歐緊張關係降溫 美股全收紅、道瓊大漲588點