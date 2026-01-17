川普對歐洲8國加徵10％關稅 施壓丹麥「直到收購格陵蘭」

川普宣布對歐洲8國加徵10%關稅，直到買下格陵蘭。（圖／達志／路透社）

美國總統川普（Donald Trump）近日再次強調，出於國家安全考量，美國有必要取得丹麥自治領地格陵蘭，並宣布將對多個歐洲國家的出口商品加徵關稅，以施壓促成格陵蘭的收購協議。

川普17日於社群平台Truth Social發文指出，美國長年對丹麥及歐洲聯盟等國提供保護與經濟優惠，未徵收關稅等報酬，如今為了世界和平，丹麥應該做出回報。他聲稱，中國與俄羅斯也覬覦格陵蘭，但丹麥「只靠兩台狗拉雪橇」難以防衛，唯有美國才能有效掌控此一戰略要地。

川普宣稱，從2026年2月1日起，將對包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭等八國出口到美國的所有商品加徵10%關稅；若屆時格陵蘭收購仍無進展，關稅將於同年6月1日上調至25%。

他表示，此項關稅政策將持續執行，直到丹麥同意出售格陵蘭。川普還提及，歷任美國總統已試圖完成這項交易逾150年，但始終遭丹麥拒絕。他主張，格陵蘭是美國國防戰略「金色穹頂」系統中不可或缺的一環，其地理位置與防禦佈局息息相關，若無格陵蘭的加入，該系統將無法發揮最大效能，連帶影響對加拿大的保護力。

此外，川普也批評上述歐洲國家近期「頻繁前往格陵蘭，目的不明」，認為這是一項「危及全球安全的危險行動」，因此有必要採取強硬措施，化解這場潛在危機。他強調，美方隨時願意與丹麥及其他相關國家展開談判，但前提是他們必須正視美國為全球安全所做出的貢獻與犧牲。

