川普對歐洲8國祭10%關稅 「直到買下格陵蘭」

丹麥、挪威、瑞典、荷蘭以及英法德，日前在格陵蘭共同舉辦「北極耐力」軍演，引發美國總統川普（Donald Trump）不滿，17日在社群媒體發文宣布，2月起對這8國徵收10%關稅，6月起再提高至25%，直到達成格陵蘭收購協議。

川普指出，中國和俄羅斯都想要格陵蘭，丹麥對此毫無辦法，只有在他領導下的美國才能參與這場博弈，任何人都不會去碰觸這片神聖土地，特別是在美國的國家安全以及整個世界的安全都受到威脅的情況下。

川普也說，嘗試進行收購格陵蘭已超過150年，多位總統都曾嘗試過，而且理由充分，但丹麥始終拒絕，如今因為金穹導彈防禦系統（Golden Dome）及現代化武器系統，讓取得格陵蘭的需求變得格外重要。





消息一出，歐洲多國強烈反彈，川普覬覦格蘭陵也引發丹麥民眾不滿，丹麥跟格陵蘭多地17號同步示威，抗議美國「非法掌控格陵蘭的計畫」。

民眾上街示威抗議。圖／美聯社、路透社、CNN

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真

