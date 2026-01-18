川普對歐洲8國祭10%關稅「逼賣格陵蘭」 英法歐盟發聲了

美國總統川普。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）17日在社群平台Truth Social公告，自從2026年2月1日起，將對丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭加徵10%關稅，若格陵蘭收購遲無進展，關稅會在同年6月1日上調至25%。消息曝光後，引起英國、法國、瑞典、丹麥及歐盟領袖不滿。

根據BBC報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在社群平台發文表示，「我們對格陵蘭的立場非常明確，它是丹麥王國的一部分……對追求北約（NATO）集體安全的盟友施加關稅，完全是錯誤的，我們會直接與美國政府溝通。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也於社群平台X以法語及英語寫下，「關稅威脅在當前情勢下令人無法接受，且毫無立足之地。」

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）強調，「我們不會讓自己被勒索，只有丹麥和格陵蘭（Greenland）有權決定與自身相關的事務，瑞典目前正與其他歐盟國家、挪威和英國進行討論，以尋求共同應對措施。」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則說，對於川普的關稅威脅「感到意外」，而川普提及在格陵蘭增兵，目的是強化北極地區的安全。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）指出，歐盟始終堅定捍衛國際法，而國際法首先要從歐盟成員國的領土開始，但川普的關稅威脅將侵蝕跨大西洋關係，並帶來危險的惡性循環，因此他們承諾會繼續推動丹麥王國與美國的協商進程。

歐盟外交首長卡拉斯（Kaja Kallas）直言，如果格陵蘭的安全受到威脅，盟國可以在北約內部解決這個問題，而此次關稅調整有可能使歐洲和美國變得更窮，「破壞我們共同的繁榮」。

報導指出，歐盟輪值主席國賽普勒斯宣布，歐盟27個成員國的大使，18日將召開緊急會議，商討相關應對方案。而歐盟外交官透露，會議預計在當地時間下午5時進行。

