川普對歐關稅威脅衝擊美股! 道瓊重挫870點、台積電ADR跌4.45％

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）為了爭取格陵蘭控制權，再次揚言對歐洲國家加徵關稅，使歐美貿易緊張升溫，引發投資人擔憂，美國股市20日主要股指全部收跌，道瓊工業指數下跌870.74點、1.76%，標普500指數下跌2.06%，那斯達克指數下跌2.39%，費城半導體指數跌1.68%，台積電ADR重挫15.24美元、4.45%，收在327.16美元。

綜合外媒報導，川普揚言將從2月起對不支持美國取得格陵蘭的歐洲8國加徵10%關稅，6月起增至25%。川普20日宣稱，不拿下格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取，並於社群平台上傳在格陵蘭插上美國國旗的AI（人工智慧）生成圖表達決心。避險情緒推動黃金價格創下歷史新高，全球股市下跌，美國公債在新的拋售壓力下搖搖欲墜。

被稱為華爾街恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）飆升至兩個月來最高點。大型股方面，輝達下跌4.38%，微軟跌1.16%，亞馬遜跌3.40%，特斯拉跌4.17%，蘋果跌3.45%，Meta跌2.60%，Alphabet跌2.48%。記憶體相關個股逆勢上漲，SanDisk大漲9.55％，美光漲0.62％，聯電ADR暴漲近16％。

此外，本週投資人將獲得一系列有關美國經濟狀況的新數據，包括第三季GDP更新數據、1月製造業採購經理人指數PMI和美國聯邦準備理事會（Fed）首選的「通膨指標」個人消費支出報告。財報季也進入白熱化階段，包括英特爾、Netflix在內的幾家領頭羊公司預計本週公布季度財報。

美股20日收盤，道瓊工業指數下跌870.74點或1.76%，收在48488.59點。標普500指數下跌143.15點或2.06%，收在6796.86點。以科技股為主的那斯達克指數下跌561.06點或2.39%，收在22954.32點。費城半導體指數下跌133.22點或1.68%，收在7794.19點。

