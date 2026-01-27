川普對移民執法態度放軟 部分聯邦執法人員將撤離明州

美國總統川普(Donald Trump)26日對明尼蘇達州的打擊移民行動態度放軟，稱他與明尼蘇達州州長和明尼阿波利斯市長進行了富有成效的通話。同時，川普派遣了他的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)負責執法行動。部分聯邦探員最快預計在27日撤離當地。

明尼阿波利斯市長佛雷(Jacob Frey)表示他與川普通話，川普讚揚了這次對話，並宣稱「正在取得很大的進展」。佛雷說他在通話中請求川普停止移民執法行動，川普同意當前情況不能繼續下去。

佛雷說，部分探員很快就會離開，他將繼續推動讓其他參與這項行動的人員撤離。美聯社引述一名知情人士指出，準備離開明州的官員，包含美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)高階官員博維諾(Gregory Bovino)。

博維諾一直是川普政府在全國各大城市實施激進移民執法的核心人物。他的撤離標誌著聯邦執法立場的重大改變。邊境巡邏隊探員開槍擊斃了37歲的加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)引發眾怒，這是第二起聯邦移民官員開槍致死的事件。

博維諾領導了備受矚目的聯邦打擊行動，包含在洛杉磯、芝加哥、夏洛特、明尼阿波利斯等地引發大規模抗議的行動，這些行動遭到當地官員、民權倡議者和民主黨國會議員的嚴厲批評。

對博維諾的批評在過去幾天增加，因為他為普雷蒂槍擊案公開辯護，並駁斥關於這場衝突的指控。

川普也與民主黨籍的明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)通話，他們隨後發表的言論與他們先前互相指控的聲明截然不同。在同一天，一名聯邦法官聽取了一件企圖阻止明州聯邦移民執法訴訟案的辯論。

華茲在聲明中表示，這次通話「富有成效」，並強調必須對這起槍擊案進行公正調查。

川普則在社群媒體上發文表示，華茲致電給他，進行了良好的通話，兩人似乎很有默契。川普也表示霍曼將與華茲聯繫。(編輯:王志心)