川普對等關稅出現漏洞？美媒：台灣僅23%進口商品受影響

美國總統川普4月宣布實施對等關稅，但仍有不少商品獲得豁免。根據美國媒體提供的數據，美國自台灣進口的商品之中，僅有23%受制於緊急關稅，在美國大型貿易夥伴中比例最低。

數據顯示，美國自台灣進口商品有42%由川普政府主動提供豁免，其餘35%則適用《美國貿易擴張法》第232條，且不與對等關稅疊加計算，因此不受對等關稅影響。而目前美國也尚未依232調查結果，對台灣開徵半導體關稅。

此外，日本與南韓被美國課徵緊急關稅的比率分別為26%及28%。相較之下，中國、印度、加拿大、越南等國被課徵緊急關稅的比率均高於五成。

廣告 廣告

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

川普稱泰、柬同意停止邊境交火 2國「未證實」

五年來首見！全年稅收恐短徵至少300億 墨西哥對亞洲多國祭50%關稅

川普放行輝達H200銷中「抽成25%」 白宮官員：從台灣出口時徵收