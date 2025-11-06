川普對等關稅合法性案 美最高法院進行辯論

川普以「國家緊急狀態」為由，首開先例援引1977年制定的《國際經濟權力法》，對全球貿易夥伴施加10%到50%關稅的做法，適不適當、合不合法？ 5日在聯邦最高法院進行了3個小時的辯論。

9位大法官無論原本立場是保守派，還是自由派，都對聯邦政府的代表，司法部訟務次長索爾，提出尖銳詰問。

保守派的首席大法官羅伯茲（John Roberts），對總統是否侵犯了憲法賦予國會的權力提出疑問。另一位保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）也對國際經濟權力法，授權總統針對國家緊急狀態「管制」進口，關稅是否符合管制的手段提出疑慮。

控方代表律師凱泰爾指出，「我們今日要說的很簡單，《憲法》，我們的製憲者，238年的美國歷史都表明，只有國會才有權對美國人民徵收關稅，而關稅無非就是美國人民繳納的稅款，此案無關總統個人，而是關乎總統職位本身，無關黨派之爭，而是原則問題。」

川普表示，「如果我們輸掉的話，對我們國家將會是毀滅性的，毀滅性的，我想這將會是我們國家歷史最重要的訴訟之一。」

截至9月為止，這起訴訟牽扯到的進口稅金額達900億美元，如果拖到6月才做出裁決，稅金總額可能會飆升到1兆美元，為此，大法官們已經同意將速審速決，結果最快可能在年底公布。一旦川普敗訴，就必須把課徵的關稅還給企業。而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已經表示，就算最高法院不支持，他們仍有別的法條可以援引，執行關稅政策。

