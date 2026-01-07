川普對等關稅將翻盤？美國最高法院預計週五宣判

川普關稅案被視為攸關全球經濟的重要指標，也是一場對總統權力界線的重大考驗。（圖／達志／美聯社）

美國最高法院預計於本週五（9日）公布多項備受矚目的裁決，案件影響範圍涵蓋美國國內與全球，其中最受關注者，就是美國總統川普（Donald Trump）推動的大規模全球關稅措施是否合法。最高法院表示，法官將於例行開庭時發布部分已完成辯論案件的判決，但不會事先透露內容。

路透社報導，川普關稅案被視為攸關全球經濟的重要指標，也是一場對總統權力界線的重大考驗。法院去年11月5日聽取辯論時，保守派與自由派大法官皆對其合法性表達疑慮。川普則援引於1977年制定、原供國家緊急狀態使用的法條來課徵關稅，但遭下級法院裁定此舉逾越總統職權，川普政府因此提出上訴。

廣告 廣告

川普近期多次公開表達對判決結果的關切。他在社群媒體上表示，若敗訴將是對美國的「重大打擊」，並強調關稅政策讓美國在財政與國家安全層面更加強大且受尊重。他過去也曾以《國際緊急經濟權力法》為依據，對多國進口商品課稅，並以此向中國、加拿大與墨西哥施壓，遏止芬太尼等非法藥物流入美國。

此外，擁有6比3保守派優勢的最高法院，尚有多起重要案件待裁。其中包括對1965年《投票權法》關鍵條款的挑戰，保守派大法官傾向限縮禁止削弱少數族群投票權影響力的規定；以及科羅拉多州禁止對LGBT未成年人進行「矯正治療」的法律，部分大法官認為可能涉及言論自由爭議。

未來數月，最高法院行程密集，還將審理跨性別運動員參賽禁令，以及川普試圖解除聯準會理事職務、牽動央行獨立性的案件，判決結果備受各界關注。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

飛官辛柏毅剛蜜月返國！全家快熬不過 空軍指「評估後才派任」

白色巨塔3／中榮爭議非首次！神外主任代刀釀醫糾 下體化膿慘遭整組切除

送拾荒婦「32元舊電鍋」淪貪污犯 清潔員褫奪公權1年確定