川普對等關稅恐敗訴？大法官不挺仍藏隱憂

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普對全球祭出「對等關稅」引發全球經貿震盪，美國聯邦最高法院預計本（12）月底至明年1月上旬，做出合法性判決。日本NHK指出，最高法院對此抱持懷疑態度，川普政府敗訴可能性大增。華府律所也收到大量退稅諮詢案件。

日本NHK報導，針對川普政府援引「國際緊急經濟權限法」（IEEPA）實施對等關稅，是否踰越總統職權，聯邦巡迴上訴法院今年8月判定「無效且違法」，政府上訴到最高法院，預計本月底至1月上旬將做出判決。

最高法院9名大法官中，有6人是保守派，其中也有川普第一任期指派的人選，但在11月5日的口頭辯論中，即使是保守派大法官都提出了一系列嚴厲批評，如「憲法是將徵稅權賦予國會」、「法條內容中沒有使用『關稅』字眼」。

報導指出，由於美國媒體報導「最高法院對此抱持懷疑態度」，越來越多的人認為川普政府可能會輸掉這場官司。

此訴訟的焦點是川普政府以「國際緊急經濟權限法」（IEEPA）為基礎，對日本等眾多國家和地區徵收「對等關稅」，以及對中國、加拿大、墨西哥等地徵收的芬太尼稅。汽車、鋼鐵、鋁等關稅則是基於232條款等其他法律，不受訴訟影響。

美國海關和邊境保護局本月16日宣布，從川普政府就職到本月15日，關稅收入已超過2000億美元（約新台幣6.3兆元），其中大部分都是源自對等關稅，如果美國輸掉這場訴訟，可能會被迫要求向企業退還巨額款項。

華府附近一家大型律師事務所表示，自上個月最高法院舉行口頭辯論以來，來自企業的諮詢量激增。許多問題都集中在，如果川普政府敗訴，是否能夠追回已經支付的關稅。貿易律師莫吉卡（Richard Mojica ）表示，這是一個前所未有的案例，因此目前還不清楚企業能否獲得退款，沒有人確切知道需要哪些條件，所以企業正在努力考慮所有可能的方案。

日本貿易振興機構（JETRO）紐約事務所的赤坪大壽表示，雖然越來越多人預期敗訴，但判決結果可能不完全明確，案件走向也尚不明朗。

他也分析，若對等關稅失效，對日本出口有利，川普政府也表態過願意退稅，但萬一川普政府轉用其他手段課稅，反將造成長期商業環境的不確定性。即使川普勝訴，他也能宣布進入緊急狀態，屆時能隨意徵收關稅，獲得「經濟武器化」的巨大權力。

