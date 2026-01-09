川普對等關稅案將宣判 進口商準備討回1500億美元退稅

企業高層、報關員和貿易律師正在等待美國最高法院針對總統川普(Donald Trump)「對等關稅」合法性的裁決，如果川普敗訴，將可能引發向一場向美國政府討回1500億美元退稅之爭。這些關稅已經由進口商支付。

人們預期最高法院可能會推翻川普依據1977年頒布的「國際緊急經濟權力法案」( International Emergency Economic Powers Act)實施的關稅。在去年11月針對這起案件進行言詞辯論時，保守派與自由派大法官都質疑這項法案是否賦予了川普實施對等關稅的權力。

最高法院預計在9日做出裁決，但依據慣例，法院並未透露將對哪些案件做出裁決。

部分企業預期，即便最高法院推翻了川普的關稅，川普將不會輕易讓企業獲得退稅。

加拿大小型家電商Danby Appliance執行長艾史提爾(Jim Estill)表示：「政府的DNA裡並沒有退錢這件事。川普也不會想要退錢。」

Danby的產品是在受到川普關稅影響的中國與其他亞洲國家生產的。如果Danby可以拿回700萬美元的退稅。艾史提爾表示，他擔心零售商會要求分一杯羹。

艾史提爾說：「這將會是一團混亂。」

川普是第一位引用國際緊急經濟權力法案實施關稅的總統。這項法律歷來被用於對美國對手實施制裁與凍結資產。

根據美國海關與邊境保護局(CBP)的最新數據，川普的對等關稅估計在去年2月4日至12月14日之間帶來了1335億美元的稅收收入。路透社估計目前總稅收將接近1500億美元。

美國海關與邊境保護局1月2日公布了一項技術性變更，從2月6日起將所有關稅退款改為電子發放，增加了人們對退款程序將有序進行的期待。

儘管這位能滿足進口商對全自動退款程序的期待，但有貨運商表示，此舉確實暗示了如果最高法院真的做出裁決，海關已經為退款做好充分準備。

雖然這筆退款對於海關與邊境保護局來說是前所未見的，但美國財政部每年都會迅速發放上千億的退稅。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，法院的裁決可能存在一些不確定性，但如果裁決與川普關稅相，政府可以透過轉向其他關稅途徑來彌補稅收損失。

貝森特說，對總統不利的裁決將代表「總統將在國家安全和談判籌碼上，失去運用關稅的彈性」。 (編輯:柳向華)