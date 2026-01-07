川普對等關稅案 美最高法院將宣判
美國聯邦最高法院預料九日發布幾項判決，可能包括全球矚目的對等關稅是否違法一案。該院去年辯論此案時，幾位保守、自由派大法官已質疑上述關稅合法性。若果真認定違法，川普政府恐須向進口商退稅逾一三三五億美元。
路透等外媒六日報導，依據美國最高法院官網當天公布的資訊，大法官九日可能公布幾項已完成言詞辯論案件的判決；當天上午十時將召開公開非辯論庭，屆時可能宣讀決定意見，隨後全文刊登上網。
該院待決案件中，川普關稅案可能影響全球經濟，也是對美國總統權限的重要檢驗。此案涉及川普援引一九七七年「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）所徵關稅，除去年四月宣布的對等關稅，另有對中國大陸、墨西哥和加拿大的芬太尼關稅，以及對巴西、印度的懲罰關稅等。
川普上周發文稱，若法院裁定其關稅非法，將是對美國重大打擊。他五日又發文說，得益於關稅，美國在財政與國安方面比以往強大許多，也更受尊重。
美國最高法院未言明九日將宣判哪些案件。美國巴隆周刊報導，外界預期關稅案將在一月底前裁決。預測市場平台Kalshi和Polymarket目前評估，結果不利川普政府的機率為七成和七成七。
此前，美國國際貿易法院和聯邦上訴法院，已先後在去年五月和八月裁定川普的ＩＥＥＰＡ關稅不合法。川普主張美國貿易逆差等情事構成國家緊急狀態，故依法課關稅。但上訴法院多數意見說，總統若無國會合法授權無權徵稅。
川普政府去年九月隨即將關稅案訴諸最高法院，要求該院迅速裁定總統有權依法實施大規模貿易制裁。川普當時稱，若該院裁決不利聯邦政府，美國可能不得不撤回與他國達成的貿易協議，損失極大。
該院九位大法官中保守、自由派比例現為六比三，但此案在去年十一月展開的言詞辯論，對上述關稅合法性存疑的大法官涵蓋兩派。
當時首席大法官羅伯茲說，關稅等稅收一向是國會核心權力，讓總統外交權力凌駕國會基本權力，似乎抵消若干行政、立法權間的作用。川普第一任任命的保守派大法官戈薩奇說，這將導致行政權持續增長，國會權力逐漸喪失。代表川普政府的司法部訟務次長沙爾說，ＩＥＥＰＡ授權總統「監管」進口，自然包括動用關稅。
路透引述截至去年十二月十四日的美國進口數據指出，自去年二月起，依ＩＥＥＰＡ所課關稅約為一三三五億美元，對等關稅占八一七點四億美元。
英國金融時報去年報導，若法院裁決不利，川普已預定援引其他法律課新關稅，包括一九六二年「貿易擴張法」第二三二條、一九七四年「貿易法」第三○一條。
