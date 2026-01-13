川普對聯準會開戰 ! 刑事追殺鮑爾 市場反手反噬、黃金狂飆創新高

美國總統川普長期要求大幅降息、提振股市，並希望由自己屬意的人選接掌聯準會（Fed）。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 美國總統川普長期要求大幅降息、提振股市，並希望由自己屬意的人選接掌聯準會（Fed）。然而，川普政府近日對聯準會主席傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell）展開史無前例的刑事調查，不僅未必能達成上述目標，反而可能引發一連串反效果，進一步動搖市場信心。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，分析指出，川普與鮑爾之間的長期衝突急遽升級，恐將推遲降息時程、加劇華爾街波動，甚至促使鮑爾在 5 月主席任期結束後繼續留在聯準會，與川普原本的政治盤算背道而馳。

廣告 廣告

美國司法部威脅對鮑爾提起刑事訴訟，此舉也可能讓川普更難以扶植一名忠誠支持者接任聯準會主席。達拉斯聯邦儲備銀行前行長理查德．費雪（Richard Fisher）在接受《CNN》訪問時直言，這是「最惡劣的法律戰」，他質疑政府除了報復之外，難以看出調查的實質目的。

市場對局勢升溫迅速做出反應。週一早盤，美國股市與美元小幅回落，投資人一度重啟去年春天因關稅衝擊而出現的「出售美國」交易。貴金屬市場波動尤為劇烈，金價單日大漲3%，突破每盎司 4,600 美元，創歷史新高；白銀則在前一年表現強勁的基礎上再漲 8%。

川普與鮑爾之間的長期衝突急遽升級，恐將推遲降息時程、加劇華爾街波動，甚至促使鮑爾在 5 月主席任期結束後繼續留在聯準會，與川普原本的政治盤算背道而馳。 圖 : 翻攝自環球網

多名經濟學者警告，刑事調查已直接衝擊聯準會的制度性獨立。密西根大學經濟學教授賈斯汀．沃爾弗斯（Justin Wolfers）表示，試圖將貨幣政策行為入罪「令人憤慨」，不僅是錯誤的經濟學與政治操作，也不利於法治與金融市場穩定。

舊金山聯邦儲備銀行前官員、Access Macro 執行長蒂姆．馬赫迪指出，川普此舉形同向現任與未來的聯準會官員發出警告，但結果可能適得其反，迫使決策者為避免政治壓力而採取更為鷹派的立場。他直言，市場幾乎不認為聯準會會在 1 月底降息。

即便在政府內部，也傳出不安聲音。知情人士透露，財政部長斯科特．貝森特對起訴鮑爾的決定感到不滿，憂心此舉將損害市場穩定。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch 工具，市場目前預期聯準會在下次會議降息的機率僅約5%。

知情人士透露，財政部長斯科特．貝森特對起訴鮑爾的決定感到不滿，憂心此舉將損害市場穩定。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

前聯準會副主席艾倫．布林德（Alan Blinder）形容此舉「令人震驚」，並指出，聯準會及其主席並非容易被政治力量嚇倒。週一，所有在世的前聯準會主席，以及由跨黨派前財政部長與白宮經濟學家組成的團體也發表聯合聲明，聲援鮑爾，反對以檢方手段破壞央行獨立性的做法，並警告這類行徑更常見於新興市場國家。

白宮則試圖切割總統與調查之間的關聯。白宮新聞秘書卡羅琳．萊維特表示，川普從未指示司法部對鮑爾展開調查，儘管總統過去多次公開羞辱鮑爾。

外界普遍認為，川普試圖逼退鮑爾的策略恐將反噬。儘管鮑爾的主席任期將於 5 月屆滿，但他在聯準會理事會的任期可持續至 2028 年。近期預測市場顯示，在刑事調查消息曝光後，投資人反而提高了鮑爾留任的可能性評估。

中間偏右智庫「美國行動論壇」主席道格拉斯．霍爾茨—埃金直言，這是一項「極其不明智」的行動。即便川普可能很快宣布接班人選，包括前聯準會理事凱文．沃許或白宮經濟學家凱文．哈塞特，相關提名仍須經參議院確認。

目前，已有共和黨參議員表態反對在鮑爾法律爭議未解前確認任何聯準會提名人選。分析指出，若更多共和黨人跟進，川普推動人事布局的難度恐將進一步升高。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美要公民急徹伊朗! 伊稱正「四線作戰」嗆 : 若被美攻擊 將給「永生難忘」教訓

「這裡」一倒、全盤皆輸？民進黨初選火藥味濃 他 : 恐連鎖影響2028