川普對韓下重手「關稅15→25%」 學者示警：台灣不通過恐遭同樣下場





美國總統川普27日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，因韓國國會遲遲未通過去年與美方談定的貿易協定，將對韓國多項商品調高關稅，稅率由原本15%提高至25%，涵蓋汽車、木材、製藥等關鍵產品。消息一出，引發國際市場震盪，也讓外界高度關注美國對盟邦施壓的最新動向。

川普在貼文中指出，韓國國會未能履行與美國達成的協議，「我在此宣布將韓國對汽車、木材、藥品以及所有其他互惠商品的關稅從15%提高到25%」。

廣告 廣告

▼川普27日在「真實社群」發文宣布，韓國關稅「15%→25%」。（圖／翻攝《Donald J. Trump》的Truth Social）

對此，時事評論人徐嶔煌27日在粉專上指出，韓國國會卡關導致美方直接出手，台灣國會若在台美貿易協議上持續內耗，恐步上相同後塵，他寫道：「台灣的國會、藍白兩黨也會讓台灣走向跟南韓一樣的道路嗎？」

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元27日也在粉專上直言，這波關稅措施「殺雞儆猴」意味濃厚，他寫道：「韓國目前的政治氛圍對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚。」

葉耀元進一步示警，若台灣立法院未能順利通過與美國的關稅協議，台灣同樣可能面臨高關稅報復，「如果我們的立法院不願意通過我們跟美國的關稅協議，我們也會遭受一樣的下場。依照現在藍白亂搞的現象，可能性極高」。

（封面圖／翻攝《The White House》粉專）

更多東森財經新聞報導



韓國會未通過與美貿易協定 川普怒：關稅「從15→25%」

台美關稅下一關更硬？ 台經院：農產品、汽車成最大變數

美財長警告加拿大！ 與中敲定貿易協定「將祭100%關稅」