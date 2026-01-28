川普對韓加徵關稅台步後塵？ 財長：盼立院順利完成台美關稅審查

美國總統川普因韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品關稅，從15%提高至25%，也讓外界擔憂台美關稅協定是否步韓國後塵。財政部長莊翠雲今天(28日)在立法院財政委員會備詢時表示，台美最終關稅談判並不會掏空台灣，也沒有喪權辱國，期盼立法院能夠通過，對於產業界也有利。

川普去年(2025年)7月表示，同意將從韓國進口的商品關稅降至15%，以換得韓國3500億美元的投資承諾。不過，由於美國與韓國的協定至今仍未經國會批准，川普宣布對韓國關稅從15%提高至25%，但並未說明新關稅上路時間。

川普「殺雞儆猴」，也讓外界關注台灣是否步韓國後塵。財政部長莊翠雲28日在立法院財委會答復立委質詢時表示，行政院經貿談判辦公室(OTN)此次在台美貿易談判，獲得產業界肯定，也希望立法院能夠順利完成審議。莊翠雲說：『(原音)這次我們談判團隊所談的一個結果，OTN也在記者會，行政院記者會都有一個詳細說明。產業界都覺得是肯定的，那未來當然相關的協議，都必須送大院來做審議，那我們認為對於產業界有利的部分，我們希望大家都能夠很順利的完成相關的作業。』

莊翠雲也表示，台灣對美國的出口商品中，資通訊產品佔了76.5%，是相當高的佔比，對於台灣出口有很大助益：另外此次談判稅率15%不疊加的部分，和許多競爭國家齊平，像是水五金產業從22.6%降至15%，中國是47.6%，越南是22.6%；另外，手工具產業台灣從23.3%降至15%，中國是48.3%，越南是23.3%，和競爭國家對手取得齊平，甚至更為優勢。談判後，各產業公會也對於未來台灣的經濟發展表示肯定，顯示對於台灣未來產業具有幫助。

至於立委擔憂，台灣經濟體比日本、韓國小，投資金額卻比較高，達到 5,000億美元，是否掏空台灣？莊翠雲表示，2,500億美元是產業自主投資，另外2,500億美元是透過信用保證基金擔保，並不見得會用得到，且對美投資是台灣產業的延伸和擴展，並不會掏空台灣，大部分產業核心還是會留在台灣，絕對不是喪權辱國的協定。