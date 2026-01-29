川普對韓國硬起來 美光台廠聯軍爆利多1／強硬！ 美財長：南韓國會批准前 美韓不存在貿易協議

美國與南韓的貿易戰火再度升溫！美國財政部長貝森特，28日接受專訪時表態，直指在南韓國會正式批准相關法案前，美韓之間不存在任何貿易協議。這番言論無疑是在為川普調高關稅的決定撐腰。面對美方排山倒海的壓力，南韓產業部長金正寬，目前已火速飛抵華盛頓展開外交拆彈。

美國總統川普突然宣布，將對南韓關稅從15%提高至25%之後，南韓產業通商資源部部長金正寬結束加拿大行程，就火速飛抵華盛頓，他強調，南韓政府已做好沉著應對的心理準備。

南韓產業通商資源部部長金正寬：「我將會好好說明國內的立法進度，以消除美方的誤解。」川普這波加徵關稅的導火線，就在於南韓國會，美方認為，說好的3500億美元對美投資計畫，相關配套法律至今還卡在國會沒過關。

美國財政部長貝森特，更直接對南韓放話。美國財政部長貝森特：「(發出的信號就是)簽署貿易協議，南韓國會還沒通過貿易協議，在他們批准之前，協議是不存在的。」

貝森特表示，調高關稅將有助於推動事情發展。雖然川普隔一天，態度稍為放軟，表示會共尋解方。

美國總統川普 (1/27)：「我們會解決的，我們會跟南韓商量出一個解決方案。」美國政府也還沒有發布，關於上調南韓關稅的行政命令或聯邦公告，顯示談判仍有轉圜的餘地。

美國貿易代表葛里爾：「我很樂意開會，也很樂意跟他們談，我們對南韓並沒有什麼特別的成見，南韓是我們的盟友，但談到這一切的經濟問題時，必須達到平衡。」

不過南韓政府不敢大意，金正寬此行除會晤商務部長盧特尼克，也將接觸能源部長萊特，爭取在2月底前的最後期限內，保住這10%的關稅優惠。

鏡新聞已上架86台,若無法收看,請洽詢當地系統台。





