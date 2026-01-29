川普對韓國硬起來 美光台廠聯軍爆利多3／美光收購力積電銅鑼廠 謝金河：台美深化合作的開始

美光就宣布加碼投資台灣。 （路透社）

美光深耕台灣近30年，累計投資突破1.1兆元，台灣更是美光，記憶體最重要的研發與生產基地，未來產能占比上看八成，在地緣政治與記憶體戰局升溫下，美光拍板，收購力積電苗栗銅鑼廠房，加碼投資台灣，不只牽動產業版圖，也被視為台美科技合作升溫的重要訊號，財經專家謝金河更指出，這也有助於平衡台灣對韓國的貿易逆差。

美國商務部長盧特尼克和美光總裁梅洛特拉，這個月16號出席美國紐約州新廠動土典禮，不到12小時，美光就宣布加碼投資台灣，以18億美元，約新台幣569億元，收購力積電苗栗的銅鑼廠房，導入先進記憶體產線。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「就連所謂的Cleanroom（無塵室），都已經建好的狀況之下，只要等力積電將他們的設備移除，就可以立刻將記憶體的機台整個移進去，立即做一個生產的使用，可以解掉市場的燃眉之急。」

記憶體需求激增，美光大舉在台灣布局新產能。其實美光在台深耕將近30年，累計投資金額，超過新台幣1.1兆元，還有1.2萬的員工，美光定位台灣是記憶體的重要研發據點，在台灣生產比重超過六成，未來還可能增加到八成。

財信傳媒董事長謝金河：「我想美光這一次跟台灣的合作的關係，對台美深化技術跟他的交流，應該是一個好的開始，台灣應該做一些疏散，台灣去支持美光，絕對比支持海力士跟三星要好。」

財經專家謝金河認為，台灣去年對南韓的貿易逆差370億美元，恊助美光壯大，迎頭趕上海力士、三星，有助於平衡台美龎大順差，跟縮小台韓逆差。

前台積電董事長劉德音也看好美光，今年一月也分批買進股票，總計約新台幣2.46億元。在在顯示美光在新地緣政治下，越來越吃重的角色。

