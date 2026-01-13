川普對「與伊朗商貿往來國」加徵25%關稅 中國、印度恐首當其衝

美國總統川普宣布，將對「與伊朗有生意往來的國家」加徵25%關稅。《CNN》分析，這項作法可能讓部分主要貿易國輸美商品關稅成本上升，其中中國與印度都被點名恐受明顯衝擊。

CNN指出，川普的說法代表身為伊朗與美國重要貿易夥伴的中國，輸美商品可能變得更昂貴，若將新增關稅計入，中國輸美商品的關稅稅率可能在現行20%基礎上增加，最低可能達45%。對此，中國外交部發言表示，「中國在關稅問題上的立場非常明確，『關稅戰沒有贏家』，中國將堅定捍衛自身的合法權益。」

廣告 廣告

另外，CNN引用中國海關數據顯示，2025年前11個月，中國對伊朗出口約62億美元、從伊朗進口約28.5億美元，不過，中國並未公開對伊朗的原油採購數據。CNN也引述分析人士說法稱，近年來中國估計占伊朗原油貿易的逾九成，相關進口多透過中間商完成。

另一方面，川普針對與伊朗往來國家加徵25%關稅的作法，也可能對印度造成重大打擊。CNN提到，若計入新增關稅，印度輸美商品關稅可能升至75%，而印度先前已受美方既有關稅所影響。

CNN引述印度駐德黑蘭大使館數據稱，印度在2024至2025財政年度對伊朗出口約12.4億美元、進口約4.4億美元。根據「經濟複雜性觀測站」（OEC）資料，印度對伊朗主要出口包含印度香米與茶葉，從伊朗進口則以水果與石油產品為主。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

黃國昌才剛赴美談關稅就傳「降到15%」 鍾佳濱酸：用念力促成？

台美關稅15%有變數？美最高院尚未判決 川普示警若敗訴恐賠數兆美元

川普曾公開支持！美國務卿會見宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉