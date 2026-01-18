川普對8國祭關稅「上看25%」 歐洲痛批：威脅盟友不可接受！

美國總統川普（Donald Trump）為了取得格陵蘭再度出招，2月起將對丹麥、英法德等歐洲8國，徵收10%的懲罰性關稅，6月起再增加到25%，直到美國達成「收購格陵蘭協議」，消息一出，歐洲強烈反彈，批評美國用關稅威脅盟友不可接受，川普的野心也引發丹麥跟格陵蘭民眾憤怒，17號串聯示威，重申格陵蘭是非賣品。

川普對歐洲揮關稅大刀 直到買下格陵蘭

川普在社群平台上宣布這項消息，課徵關稅對象是參與格陵蘭「北極耐力」軍演的8個國家，分別是丹麥 、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭，理由是這些國家無視全球安全岌岌可危、冒險行為不可接受。



目前還不清楚這項關稅，是否疊加在美國對歐盟以及英國、現行的15%以及10%關稅上，川普為了買下格陵蘭揮舞關稅大刀，丹麥表示感到意外，瑞典強硬表示不會被勒索，法國跟英國則批評，用關稅威脅盟友不恰當且站不住腳。

別碰格陵蘭！丹麥、格陵蘭發起示威 白宮開嗆

對於川普的野心，丹麥跟格陵蘭多地17號串連發起「別碰格陵蘭」示威，表達不滿，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）現身力挺。不過白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）開嗆，丹麥是個小國，經濟規模小、軍力也小，根本無法保護格陵蘭，美國才具備這樣的能力。



格陵蘭之爭恐從外交一路延燒到經貿，美歐關係也越來越緊張，根據美媒報導，川普政府估計，收購格陵蘭須花7000億美元，約台幣22兆，約美國國防部預算的一半。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真

